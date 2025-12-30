94歲嬤超猛！「孫子1句話」讓她7年走遍63國家公園：人人做得到

記者施春美／台北報導

醫師王思恒表示，94歲網紅Joy阿嬤在孫子陪伴下，從2015年起花了7年半，在2023年造訪了全美63座國家公園。（圖／取自王思恒的臉書）

身心健康極為重要。醫師王思恒表示，一名94歲網紅Joy阿嬤透過「對明天的期待」，在孫子陪伴下，2015年起花了7 年半，在2023年造訪了全美63 座國家公園的壯舉。過程中，Joy阿嬤接觸新風景、學會搭帳篷，其大腦海馬迴會分泌 BDNF（腦源性神經滋養因子），讓90歲的大腦也能長出新的神經連結，也直接增強了其免疫系統效能。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，Joy 阿嬤住在俄亥俄州的一個小鎮，她沒看過海、高山，生活極度受限。晚年的她遭遇了巨大的悲劇：丈夫過世，三個兒子中的二個也相繼離世。那時她身體雖未完全崩壞，但心已經「關機」。她過著與世隔絕的生活，唯一的活動就是看電視新聞。

孫子的介入：一場雙向的救贖

Joy阿嬤的孫子Brad Ryan當時是一名獸醫系學生，也正經歷嚴重的身心崩潰與憂鬱。某個週末，Brad 問阿嬤「看過大煙山（Great Smoky Mountains）嗎？」 Joy 阿嬤回答「沒有，但我真的很想見識一下。」於是，Brad帶阿嬤去露營。那年，Joy85歲。從2015年起，這對祖孫花了7年半開了8萬公里，2023年造訪完美國共63座國家公園。

王思恒說明，為何Brad的決定救了阿嬤。

1. 大腦的可塑性：

當 Joy 阿嬤開始接觸新風景、學習搭帳篷、甚至挑戰激流泛舟時，她的大腦海馬迴會分泌 BDNF（腦源性神經滋養因子）。這讓90歲的大腦也能長出新的神經連結。

2. 打破「習得性無助」：

Joy 阿嬤曾以為自己只能在家養老（習得性無助）。但Brad的陪伴讓她找回了「自我效能感」，原來老骨頭還能爬山！這種心態轉變，直接增強了免疫系統功能。

3. 打破「靜養」的迷思：

傳統觀念常覺得老人家骨頭脆、心臟弱，應該多休息、少勞動。但這是錯誤的認知。Joy阿嬤證明了生理學上的「用進廢退」。透過持續的低強度戶外活動（如健行），能維持肌肉量並刺激成骨細胞，這比吞再多鈣片都有效。

4.孤獨是種毒，陪伴是解藥：

科學研究已經證實，「社會孤立」對死亡率的風險影響，竟然等同於每天抽15根菸，甚至高於肥胖與缺乏運動。

當長輩與家人建立緊密連結時，大腦會分泌催產素與多巴胺，這些神經傳導物質能降低皮質醇（壓力荷爾蒙），減少體內慢性發炎。

王思恒表示，Joy阿嬤曾說，他這輩子都在照顧別人，現在終於輪到他看世界了。其孫子Brad帶給她的，不只是風景，而是「對明天的期待」。這才是最強大的抗老藥物。 若人覺得生活卡住了，別想太多，去訂一張票，帶長輩出發吧！

