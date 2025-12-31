94歲嬤7年走遍63國家公園！醫點「1逆齡關鍵」：最強抗老藥是它

喬伊阿嬤從85歲高齡開始，花費7年半時間跟孫子一起征戰美國63個國家公園。圖／翻攝自grandmajoysroadtrip

高齡85歲生活還能有熱情嗎？復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發布貼文，分享一則勵志故事，美國俄亥俄州一名94歲的阿嬤住在小鎮上，人生大半輩子都在超商打工，沒有看過海、高山，生活也極度受限，但自從2015年開始他跟著孫子一起去露營，生活開始有了新變化。

王思恒在臉書發布貼文，指出依美國俄亥俄州一名阿嬤喬伊（Joy Ryan）原本的生活相當侷限，再加上晚年她遭逢巨變，丈夫離世、3個兒子中有2個兒子過世。當時喬伊的身體雖然沒有完全崩毀，但是心已經「關機」，她過著與世隔絕的生活，唯一的活動就是看電視新聞。

廣告 廣告

喬伊的孫子巴德（Brad Ryan）當時是一名獸醫系學生，同時也在經歷巨大的身心創傷、憂鬱。某天巴德問喬伊說，「妳看過大煙山（Great Smoky Mountains）嗎？」喬伊則回答，「沒有，但我真的很想見識一下」。就是因為這句話，巴德決定帶著喬伊一起去露營。從2015年開始，高齡85歲的喬伊跟35歲的孫子巴德花費7年半的時間，在2023年時完成造訪美國全部63座國家公園的壯舉。

王思恒表示，為何巴德的決定拯救了喬伊阿嬤？原因可能跟下列4點有關：

1、大腦的可塑性：當喬伊阿嬤開始接觸新風景、學習搭帳篷、甚至挑戰激流泛舟時，她的大腦海馬迴會分泌BDNF（腦源性神經滋養因子）。這就像是大腦的肥料，讓90歲的大腦也能長出新的神經連結。

2、打破「習得性無助」：喬伊阿嬤曾以為自己只能在家養老（習得性無助）。但巴德的陪伴讓她找回了「自我效能感」，原來這把老骨頭還能爬山，這種心態轉變，直接增強了免疫系統功能。

3、打破「靜養」的迷思：傳統觀念常覺得老人家骨頭脆、心臟弱，應該多休息、少勞動。大錯特錯！喬伊阿嬤證明了生理學上的「用進廢退」。透過持續的低強度戶外活動，如健行，能維持肌肉量並刺激成骨細胞，這比吞再多鈣片都有效。

4、孤獨是種毒，陪伴是解藥：科學研究已經證實，「社會孤立」對死亡率的風險影響，竟然等同於每天抽15根菸，甚至高於肥胖與缺乏運動。

王思恒直言，當長輩與家人建立緊密連結時，大腦會分泌催產素與多巴胺，這些神經傳導物質能降低皮質醇（壓力荷爾蒙），減少體內慢性發炎。巴德帶給喬伊的不僅僅是風景，而是「對明天的期待」，這才是最強大的抗老藥物，王思恒表示，「如果你覺得生活卡住了，別想太多，去訂一張票，帶長輩出發吧」。



回到原文

更多鏡報報導

2好友約開直升機！竟「相撞墜毀慘死」 起飛前才一起吃過早餐

「她刻意與我接近！」曹興誠認了出軌中國女 反嗆謝寒冰：婚外情干他何事

跟大20歲救生員狂開房！小三辯「不知他已婚」 臉書1照片成敗筆慘賠30萬