94歲張忠謀天天吃！「這水果」號稱養生萬壽果 但4類人先別碰
木瓜因營養豐富、功效多樣，獲得「萬壽果」的美名，也是94歲台積電創辦人張忠謀每天早餐的固定選擇。不過營養師高敏敏提醒，儘管木瓜對多數人安全無虞，但有4類人群應當避免食用，以免出現健康風險。
高敏敏在社群平台指出，木瓜含有豐富的維生素A、維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，營養價值相當全面。其中維生素A有助維持視網膜健康與黏膜濕潤，能保護眼睛、預防乾眼症；維生素C則促進膠原蛋白生成，讓肌膚更加Q彈。此外，木瓜內含的鉀、鎂、葉酸等礦物質與營養素，有助穩定血壓與促進血液循環；木瓜酵素能分解蛋白質，幫助消化吸收，進而減少脹氣與消化不良。 根據成熟度的不同，木瓜具有不同的營養特性與食用方式。
紅木瓜為成熟的木瓜，除了維生素A、維生素C外，還含有葉酸，有助紅血球生成，適合直接食用或打成果汁。青木瓜為未成熟的木瓜，熱量與含糖量較低，適合想控制血糖與低醣飲食者，且膳食纖維含量高，可幫助腸胃蠕動，適合煮湯或涼拌食用。
儘管木瓜益處眾多，高敏敏強調，特定族群應當謹慎食用。胃寒或體虛者需要避免，因木瓜水分含量高，可能引起腹瀉或胃寒想吐的症狀。孕婦在孕期應避免食用青木瓜，因其含有高濃度乳膠，會增加早產或流產風險，但成熟的木瓜相對較為安全。過敏體質者也要小心，乳膠可能誘發過敏或呼吸不適。腎功能不佳者更需注意，木瓜富含鉀元素，過量攝取可能造成血鉀過高，對健康造成威脅。
高敏敏進一步提醒，木瓜內的胡蘿蔔素若攝取過量，可能導致皮膚色素沉澱變黃，因此應當適量食用。對於糖尿病患者，建議每天食用量不超過2份，每份約150克。此外，張忠謀曾分享長壽秘訣除了規律運動、低油低鹽飲食外，每天食用木瓜也是其中一環，顯示木瓜對於健康維持的重要性。
更多中天新聞網報導
94歲張忠謀靠木瓜養胃！醫推薦「奇異果、鳳梨」也有效
湯圓吃完肚子脹到不行？補充「奇異果、香蕉」可加速代謝
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
其他人也在看
芭樂怎麼挑？資深攤販老闆全說了！營養師加碼提醒「這2種」人少吃
「芭樂當然要肉多才好吃啊！」站在水果攤前，多數人都希望能挑到肉多籽少的好貨，但每次挑選都像是一場賭博，不是太硬就是味道平淡，究竟該怎麼挑，才能選到肉多籽少、清甜爽脆的好芭樂呢？ 攤販老闆的挑選祕
曾馨瑩短裙「露一腿」！51歲真實狀態太驚人
娛樂中心／綜合報導「紅豆食府千金」蔡依珊與國民黨前副主席連勝文結縭20年，近期帶著兒子走訪富邦美術館參觀展覽，並與曾馨瑩等名媛好友同行，一行人在藝術氛圍中共度一段充滿質感的夜晚。其中，曾馨瑩以西裝外套搭配短裙亮相，修長美腿成為眾人目光焦點。
超商「１飲品」如瘦瘦針！他喝３口整天食慾都沒了，醫師揭背後關鍵原因
減肥方法五花八門，從昂貴的瘦瘦針到各式減重產品，都吸引著想要瘦身的民眾目光。然而，有時候意想不到的減重效果可能就隱藏在日常飲品中。最近有網友意外發現，喝了幾口市售綠茶飲料後，竟然產生類似瘦瘦針的效果，
伊能靜再婚真相曝光！兒子這句話太催淚 讓她當場淚崩決定嫁了
從單親媽媽到再組家庭，女星伊能靜近日在節目中談及再婚心境，意外揭露當年決定嫁給秦昊的關鍵，竟來自兒子一句簡單卻深刻的回應，讓她當場動容。林宜君
台積電今發股息！張忠謀躺著領7.5億 驚人持股數曝光
被譽為「護國神山」的台積電（2330）昨（8）日股價隨即大漲90元，強攻至1950元，而今日股東能爽領股息，每股配發6元現金股利，台積電創辦人張忠謀自2018年6月退休後未處分所持有的12.5萬張股票，即可領取高達7.5億元股息入口袋。
超商就能買！30歲女早餐改吃4食物 脂肪肝全消失「3個月瘦5公斤」
一位30歲上班族因輕度脂肪肝定期追蹤，最近一次健檢脂肪肝竟然完全消失，原來她在短短3個月內瘦了5公斤，體重從76公斤降至71公斤。這位女性上班族並未透過運動或斷食達成減重目標，而是將早餐習慣做了大幅調整，改為攝取一至兩根地瓜（重量約100至200克）、一根香蕉，有時會額外加入兩顆水煮蛋，並搭配一杯咖啡。這四種食物都能在超商輕鬆購得，為忙碌的上班族提供便利。
高纖飲食要小心！名醫點名「5蔬菜」富含草酸：狂吃恐敗腎
台灣慢性腎病患者恐達240萬人，其中近10萬人須終身洗腎維生，醫師江守山表示，由於腎臟受損不會疼痛，民眾常在不自覺下傷害腎功能，例如有民眾狂吃蔬菜竟然急性腎衰竭，必須終身洗腎。他點名菠菜、芹菜、莧菜等5種蔬菜，因含有高量傷腎的草酸，「腎功能不佳者，要特別注意食用量。」
糖化血色素飆到14！他喝「這飲品」竟逆轉 醫師驚呆連刪4種藥
有位長期在菜市場賣水果的男子，因生活習慣導致血糖失控，糖化血色素（HbA1c）一度高達14。即便醫師開出6種藥物、每日服用10多顆藥丸，數值仍卡在9.6降不下來，更瀕臨洗腎邊緣。然而，在藥師胡廷岳指導後，這名男子自飲「無糖酸梅水」，短短一年糖化血色素降至6.7，漂亮數字連醫師都驚訝。
驚傳癌前病變險切子宮！夏若妍1年動刀2次 醫揭「這習慣」最催命
以台劇《我們不能是朋友》走紅、有「小鍾楚紅」之稱的藝人夏若妍，驚傳罹患子宮頸癌前病變，1年內連動2次手術。衛福部雙和醫院婦產科主治醫師李浩指出，此病初期完全無症狀，若有抽菸習慣或反覆感染病毒風險將暴增
腳趾紅腫以為甲溝炎！七旬婦確診黑色素癌第二期 醫揭警訊
【健康醫療網／記者陳靖安報導】資深媒體人陳文茜即將於明日(3/25)迎來68歲生日，罹患惡性黑色素瘤的她在生日前夕感性發文，分享抗癌過程和心情，也讓這項在台灣相對罕見、卻極具威脅的疾病備受矚目。黑色素癌雖僅佔皮膚癌的5-10％，但惡性程度極高，堪稱皮膚癌之冠；高雄醫學大學附設中和紀念醫院整形外科黃書鴻教授表示，亞洲人的病灶多好發於「肢端」（如手掌、腳底、指甲等），因位置隱蔽常被忽略，導致約3成患者確診時已是第3期或第4期，甚至轉移至肺、肝、腦部，早期發現成為保命關鍵。 「肢端黑色素癌」第二期 手術加「免疫治療」恢復良好 高雄一名 76 歲的林姓婦人，因腳趾甲旁反覆紅腫、化膿且長出肉芽腫，甚至嚴重到無法穿鞋走路。婦人原以為只是難纏的「慢性甲溝炎」，一年多來四處求診卻未見好轉，最後經黃書鴻教授視診，敏銳察覺其病灶外觀有異，立即進行皮膚切片檢查，確診為惡性程度極高的「肢端黑色素癌」第二期。 為防止癌細胞擴散及精準臨床分期，醫療團隊隨即進行正子掃描（PET）、大腳趾截肢手術及前驅淋巴結切片手術。並同步照會皮膚科及血液腫瘤科，共同規劃術後免疫治療方案。目前術後恢復良好，讓原本深受病痛折磨的婦人感
台積電今發放6元現金股利 台股增添1556億元活水
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）去年第三季將現金股利提高至6元，預計今（9）日發放給股東，總金額近1556億元，再度為台股注入資金活水，最大股東國家發展基金管理會可領到約99.22億元現金股利，創單季新高，持股達7成的外資則是最大贏家，共可拿到逾1千億元。
醫起看／炸物下肚「6年才會消失」 醫師示警：1物質恐致癌
醫起看／炸物下肚「6年才會消失」 醫師示警：1物質恐致癌
還沒長大，肝先出問題！5個孩子就有1人脂肪肝，醫師示警：8歲小學生也被盯上
脂肪肝不只是成年人的問題，台灣每5名兒童就有1人有脂肪肝，高居全球2倍。別再以為「小時候胖不是胖」，醫師示警，愈早有脂肪肝，肝臟長期處於發炎狀態，恐讓肝病、心血管疾病提早報到。 肥胖年輕化？小六竟然就有脂肪肝 國小六年級的陳小弟被媽媽帶進診間，圓圓胖胖的他，最近頸部後方出現粗糙、暗沉的深褐色斑塊，抽血發現是胰島素阻抗、血糖異常引起的黑色棘皮症，這不僅是糖尿病前期的警訊，細心的醫師腹部超音波一掃，驚覺脂肪肝已找上陳小弟。 脂肪肝這幾年快速竄起，全球盛行率大約落在3～4成左右，不過，台灣肝病防治學術基金會在國內自辦的腹部超音波篩檢卻發現，高達5成以上國人有脂肪肝，相當於每2人就有1人是脂肪肝病人，儼然已成新興國病。 只是，這場危機不只在成人身上，脂肪肝的手已伸向青少年、國小、甚至學齡前兒童，成了全民健康危機，禍首就來自肥胖年輕化。 台灣兒少脂肪肝率全球2倍，8歲就可能中招 國健署最近一次國民營養健康調查顯示，2017～2020年，台灣兒少過重加上肥胖的盛行率約26～30％，幾乎每3～4名兒童或青少年就有1人，相較於1993～1996年的數據是12～15％，漲幅達1倍。 更令人憂心的是，根據
新店便當店疑食物中毒118人送醫 11人驗出沙門氏桿菌、業者移送北檢
新北市新店區便當店「清六食堂」爆發疑食物中毒事件，民眾連假期間吃完該店便當後出現腹瀉、嘔吐等症狀，新北市衛生局今天稍早表示，就醫人數攀升至118人，相關檢體仍在採集中。新北市政府說，已勒令「清六食堂」公所店、中興店、民權店等3家分店暫停營業，並由消費者保護官協助民眾求償。衛生局晚間再指出，初步有11名患者檢出「沙門氏桿菌」陽性反應，因案情特殊及同一致病菌源，將依食安法將業者移送台北地檢署偵辦。
台積電每股配6元新高！200萬股東今領錢「發1556億股息」 它一次拿99億
台積電現金股息今（9）日入帳，2025年第三季現金股利每股配發6元，款項將直接匯入股東交割帳戶。以台積電龐大股東人數來看，預計將有超過200萬名股東領到股息，發放規模約1556億元。
台積電200萬股東準備領錢 將發1556億股息
[NOWNEWS今日新聞]台積電現金股息明天（9日）入帳，根據公司規劃，2025年第三季現金股利每股配發6元，屆時款項會直接匯入股東交割帳戶。以台積電龐大股東人數來看，這次預計將有超過200萬名股東同...
趙露思《許我耀眼》激瘦，「1121飲食法」爆紅！1種菜是減肥王牌
趙露思最近主演的新劇《許我耀眼》創下高收視率，除了劇情話題，「趙露思瘦了」關鍵字更登上熱搜。趙露思曾透露自己用「1121飲食法」、多吃綠色蔬菜、喝黑咖啡和經期減肥等方式瘦身，營養師提醒，這些做法都可以
頂尖神顏愛用品公開！張凌赫用蘭蔻小黑瓶、金宇彬同款香水全公開
張凌赫：頂級神顏的關鍵，是「穩定乾淨的肌膚狀態」憑藉《逐玉》熱播席捲亞洲市場，張凌赫不只靠古裝扮相圈粉，私下「原相機也能發光」的肌膚狀態更成為討論焦點。清爽乾淨、不泛油光卻帶有自然透亮感，正是現在新世代審美的關鍵指標。他本人多次分享，自己屬於「化繁為簡派...
力領科技 公告本公司調整114年度現金股利配息率
公開資訊觀測站重大訊息公告(6996)力領科技-公告本公司調整114年度現金股利配息率1.董事會或股東會決議日期:115/04/082.原發放股利種類及金額:現金股利:新台幣420,053,330元，現金股利每股配發10元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利:新台幣420,053,330元，現金股利每股配發10.00178580元。4.變更原因:因收回(買)已發行限制員工權利新股7,500股，致影響流通在外股數，依115年3月4日董事會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:依據『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條第7項』規定，本次調整配息(股)率致發生交易糾紛及買賣一方受有損失者，本公司負其全責。延伸閱讀：手機AM需求強，矽創零電容TDDI出貨看放量力領科技 115年3月營收2.69億、年增15.83% 資料來源-MoneyDJ理財網
館長急售萬面佛牌求變現！前員工怒打臉：是倒店貨
娛樂中心／周孟漢報導過去1、2年，網紅「館長」陳之漢因多次發表親中言論、唱和統戰論述，不斷遭外界猛烈抨擊，導致電商、健身房生意都受影響，為了挽救虧損，館長近日在直播中表示，打算把家裡面收藏的「上萬面」佛牌拿出來賣。此話一出，就有網友爆料，稱其妻子所開的佛牌店已在近日倒閉，質疑館長是拿佛牌店倒閉後的庫存出來賣，隨後前員工「大師兄」李慶元更直接爆料，稱館長要賣的就是「倒店貨」。