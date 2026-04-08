94歲張忠謀天天吃！「這水果」號稱養生萬壽果 但4類人先別碰

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木瓜因營養豐富、功效多樣，獲得「萬壽果」的美名，也是94歲台積電創辦人張忠謀每天早餐的固定選擇。不過營養師高敏敏提醒，儘管木瓜對多數人安全無虞，但有4類人群應當避免食用，以免出現健康風險。

木瓜因營養豐富、功效多樣，獲得「萬壽果」的美名，也是94歲台積電創辦人張忠謀每天早餐的固定選擇。（圖／中天新聞）

高敏敏在社群平台指出，木瓜含有豐富的維生素A、維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，營養價值相當全面。其中維生素A有助維持視網膜健康與黏膜濕潤，能保護眼睛、預防乾眼症；維生素C則促進膠原蛋白生成，讓肌膚更加Q彈。此外，木瓜內含的鉀、鎂、葉酸等礦物質與營養素，有助穩定血壓與促進血液循環；木瓜酵素能分解蛋白質，幫助消化吸收，進而減少脹氣與消化不良。 根據成熟度的不同，木瓜具有不同的營養特性與食用方式。

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紅木瓜為成熟的木瓜，除了維生素A、維生素C外，還含有葉酸，有助紅血球生成，適合直接食用或打成果汁。青木瓜為未成熟的木瓜，熱量與含糖量較低，適合想控制血糖與低醣飲食者，且膳食纖維含量高，可幫助腸胃蠕動，適合煮湯或涼拌食用。

孕婦在孕期應避免食用青木瓜，因其含有高濃度乳膠，會增加早產或流產風險，但成熟的木瓜相對較為安全。（示意圖／Pixabay）

儘管木瓜益處眾多，高敏敏強調，特定族群應當謹慎食用。胃寒或體虛者需要避免，因木瓜水分含量高，可能引起腹瀉或胃寒想吐的症狀。孕婦在孕期應避免食用青木瓜，因其含有高濃度乳膠，會增加早產或流產風險，但成熟的木瓜相對較為安全。過敏體質者也要小心，乳膠可能誘發過敏或呼吸不適。腎功能不佳者更需注意，木瓜富含鉀元素，過量攝取可能造成血鉀過高，對健康造成威脅。

高敏敏進一步提醒，木瓜內的胡蘿蔔素若攝取過量，可能導致皮膚色素沉澱變黃，因此應當適量食用。對於糖尿病患者，建議每天食用量不超過2份，每份約150克。此外，張忠謀曾分享長壽秘訣除了規律運動、低油低鹽飲食外，每天食用木瓜也是其中一環，顯示木瓜對於健康維持的重要性。

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