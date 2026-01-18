94歲張忠謀靠木瓜養胃！醫推薦「奇異果、鳳梨」也有效

台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬透露，張忠謀每天早上固定食用1片木瓜，這個飲食習慣讓他的胃部疾病獲得顯著改善。醫師表示，木瓜、奇異果與鳳梨都含有天然酵素，有助促進腸胃健康。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘在《祝你健康》YouTube頻道指出，網路流傳食用泡菜可幫助消化的說法，他對此抱持保留態度。他解釋，泡菜雖能開胃、增進食慾，但真正促進食物消化的關鍵在於酵素的作用。

錢政弘建議，想要促進消化的民眾可優先選擇木瓜、奇異果與鳳梨這3種水果，因為它們的共同特色是均含有能幫助消化食物的天然酵素。此外，芽菜類蔬菜如黃豆芽、綠豆芽等，也都含有酵素成分，同樣能協助食物消化。

木瓜含有獨特的「木瓜蛋白酶」酵素成分，能將蛋白質分解成氨基酸，使身體更容易消化吸收。（圖／Photo AC）

營養師李婉萍在臉書粉專發文說明，木瓜含有獨特的「木瓜蛋白酶」酵素成分，這種成分經常被抽取作為嫩肉劑使用，原因在於它能將蛋白質分解成氨基酸，使身體更容易消化吸收。她表示，在食用大魚大肉之後適量吃一點木瓜，對減輕腸胃負擔、維持消化道正常生理機能有所幫助。

李婉萍也提醒，雖然食用木瓜有益健康，但若攝取過量，木瓜中的胡蘿蔔素會導致皮膚色素沉澱而變黃，不過只要停止食用一段時間，膚色就會逐漸恢復正常。

