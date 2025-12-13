95加滿全灌柴油！她車壞了氣討73萬元 加油站員工「3點反駁」結局出爐

記者林昱孜／基隆報導

95加滿全灌柴油！她車壞了氣討73萬元，結局出爐。（示意圖／翻攝pixabay）

基隆一名邱姓女子日前駕駛自小客車，前往北基加油站並告知員工「95加滿」，結果卻油箱卻被填滿柴油，導致車子引擎損壞，修了26萬餘元；邱女認為加油站及簡姓員工有疏失，提起民事訴訟，包括車輛價值減損求償73萬餘元。基隆地方法院認定加油站及員工有疏失，需賠償全額維修費，全案可上訴。

判決書指出，邱女在113年12月17日前往加油站，告知「95加滿」，但簡姓員工卻誤加柴油，導致車子引擎故障修了26萬1975元，且車子價值減損47萬5000元，氣炸要求加油站及員工需要連帶賠償73萬6975元。

簡姓員工指稱，邱女將車輛停在「超級柴油」加油機錢，當下詢問「加柴油嗎？」，得到對方加滿的回覆；由於市面品牌車輛款式眾多，實在難以分辨每輛車款油品種類，且已善盡詢問義務並無過失，當下給予發票亦記載「超級柴油」，邱女並未立即核對，也有過失。

基隆地方法院經勘驗現場照片後，認為加油站油品標示排列混雜、不意辨識，消費者難以分辨油品種類，而簡姓員工稱有詢問「柴油加滿」無法舉證，不予採信，且遍觀全部法令，並無消費者需檢視發票義務，認定邱女無過失，北基加油站及簡姓員工需連帶賠償26萬1975元，車輛減損請求則駁回。全案可上訴。

