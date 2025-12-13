95加滿變柴油噩夢！女車主花26萬修車 法院判加油站負責

95汽油變柴油惹禍加油站失誤害她花26萬修車。（圖／翻攝畫面）

2024年底1名邱姓女車主到基隆北基加油站二站加油時，只簡單說了1句「95加滿」，卻沒想到這句話竟讓她吃上大虧。加油站員工誤將柴油加進她的汽油車，導致愛車引擎嚴重受損，修車費高達 26 萬 1975 元。邱女不甘心，只好向加油站與員工提起訴訟，並要求額外賠償車輛價值減損 47 萬 5000 元，共計損失超過 73 萬元。

加油站方面則辯稱，車主當時將車停在明顯標示「超級柴油」的加油機前，員工詢問「加柴油嗎？」車主回「加滿」，並未否認，加上汽車品牌款式多樣，員工難以僅憑外觀判斷車輛應加汽油或柴油；再者，加完油後，發票上也明確寫著「超級柴油」，車主未核對，似乎也有過失。

不過，法院審理後認為，加油站作為企業經營者，理應確保服務符合專業水準，避免發生加錯油的情形。雖然加油機標示清楚，但消費者不應被苛責需特別注意每個油槍，法律上也無義務檢查發票內容。法院判定，加油站及員工確有過失，應連帶賠償車主 26 萬 1975 元的維修費，但車輛價值減損部分因缺乏足夠證據而遭駁回。

專家指出，車輛價值減損通常適用於車輛因碰撞事故造成鈑件破損或嚴重變形的情況，而單純加錯油並不構成「事故車」，因此車輛價值減損難以成立。

