95歲外公離世！廖苡喬淚憶「瞻仰遺容」一幕：死亡沒那麼可怕
記者宋亭誼／台北報導
公視人生劇展《可以不要再想念我了》今（6）日舉辦宣傳記者會，演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉一同出席，分享拍攝過程中的溫馨點滴。其中，廖苡喬在開拍前2個月經歷95歲外公去世打擊，她回憶當時瞻仰遺容一幕，表示「感覺彷彿外公還在，有種被他愛著跟祝福的感覺。」
廖苡喬透露，外公生病已有一段時間，最後以95歲享耆壽離世，與外公感情很好的她，接獲噩耗「還是覺得很突然」。廖苡喬回憶，外公生病這段時間還有和她打麻將，而她甚至靠新手運自摸贏了外公。廖苡喬表示，親眼看到外公遺容的瞬間，她體悟到「死亡其實沒有我以為的那麼可怕」，也很感謝自己沒有放棄，有勇氣接下如此難演的角色，透過演出洗滌生命，從中學習與成長。
廖苡喬坦言，飾演已逝妻子憶潔是她演員生涯最大挑戰，「憶潔的戲份雖然不到30場，但其中17場是一句台詞都沒有的」，廖苡喬被導演要求必須在「有限的對白中飽滿詮釋不同的情緒起伏」，而她認為最大的挑戰是收斂表演，「不能有太大表情或過多肢體動作，必須安靜但很有存在感。」
廖苡喬與邱志宇在片中呈現微妙夫妻關係，兩人開拍前一起烤肉、看電影，甚至住進拍攝場景，邱志宇說「到正式拍攝時，角色架構已經穩固，很多情緒都是真實流露。」廖苡喬則認為，邱志宇本人帶有脆弱感，這特質剛好符合角色，也激發她想照顧人的保護欲與母性。
其中一場夫妻離別戲，廖苡喬要說出台詞「可以不要再想念我了」，再與丈夫吻別，廖苡喬形容：「我就是看著他，想著我要給他做一個最美最美的夢。」其實這場戲原本設定是仲南吻憶潔，但廖苡喬認為，這是角色最後的叮嚀與道別，她提議改為憶潔主動去吻仲南。
邱志宇也曾走不出外公過世的陰影，他說「有一陣子只要聽到某些話，或看到和外公相仿長輩，就很容易觸景生情」，自己後來學會不壓抑情緒，用寫歌或繪畫保留與外公記憶，也說「允許自己懷念、悲傷，讓它成為你的一部分，繼續往前走」。
金鐘影后黃姵嘉則飾演無殼蝸牛單親媽媽安琪，因為找房遇上仲南，也拾起兩人命運；她形容「像兩個溺水的人在水中掙扎時，無意抓到了彼此，互相扶持重新走回生命軌道，是一種彼此拯救、很真摯單純的情誼。」她也分享與邱志宇、飾演兒子小健的互動，「志宇非常溫柔，看他跟小健互動，真的有種父子的感覺。」
以《我家的事》入圍本屆金馬獎女主角的高伊玲，在劇中飾演滯留靈魂中繼站的「老靈魂」珠珠，與廖苡喬、陳亮彤組成「靈魂三人組」。東明相飾演有陰陽眼的早餐店老闆，為早逝的女兒每日傷心不已。公視人生劇展2025年將由新作《可以不要再想念我了》領頭陣，11月9日起，每週日晚間10時，公視頻道播出，並同步上架公視+平台。
更多三立新聞網報導
喪母照顧85歲失智父！苗可麗突崩潰爆哭 鬆吐自身「後事規劃」
67歲梁家輝又當外公！混血外孫「藏4個月」首曝光 大眼圓臉萌翻
李多慧曾拍片介紹！知名貝果店傳「員工過勞猝死」單日工時達15小時
彩妝師吳阿志今火化入殮！王思佳憔悴現身哭了...心碎送好友最後一程
其他人也在看
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 8 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 6 小時前
萬聖節捕捉野生李千娜…零偽裝現身信義區畫面曝！
娛樂中心／翁莉婷報導女星李千娜透過歌唱選秀《超級星光大道》正式進入演藝圈，近年來不僅在歌唱領域發光發熱也積極出演影視劇，戲劇作品更多次入圍金鐘「戲劇節目女主角獎」，成為全方位影視歌三棲藝人。近日，她突然「0偽裝」在萬聖節當天現身信義和街頭藝人李科穎合體演出，讓不少粉絲看到後又驚又喜。民視 ・ 4 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿不倫王子極樂美國！馬力歐結婚8年不忍發聲了：老婆都在家放風
54歲馬力歐育有一子一女，最近剛升格為二寶爸。如今年底快到，昨他錄影受訪透露目前已接下18場尾牙，以一場酬勞6位數計算，估計可進帳上百萬。婚姻美滿幸福的他被問到粿粿婚變風波，坦言不便評論，但無法接受另一半跟異性朋友出國兩周以上。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 2 天前
命理師昔警告粿粿：會變成可怕的人！片段曝「時間點全命中」
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）3年婚姻觸礁，遭老公范姜彥豐指控出軌2人共同好友、男星（邱勝翊），雖然雙方事後都坦承有踰矩行為，但粿粿隨即拍片砲轟范姜彥豐，一來一往互揭黑幕鬧得滿城風雨，她的甜美形象也掉入谷底。沒想到，近日有網友挖出5年前片段，當時粿粿被命理老師安格斯直指，未來恐會變成「可怕的人」，連時間點也命中，連一票網友起雞皮疙瘩，「科學的盡頭玄學！」民視 ・ 6 小時前