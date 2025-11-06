95歲外公離世！廖苡喬淚憶「瞻仰遺容」一幕：死亡沒那麼可怕

記者宋亭誼／台北報導

公視人生劇展《可以不要再想念我了》今（6）日舉辦宣傳記者會，演員廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉、高伊玲、東明相、陳亮彤、陳垚安、陳俊嘉一同出席，分享拍攝過程中的溫馨點滴。其中，廖苡喬在開拍前2個月經歷95歲外公去世打擊，她回憶當時瞻仰遺容一幕，表示「感覺彷彿外公還在，有種被他愛著跟祝福的感覺。」

廖苡喬劇中飾演滯留在靈魂中繼站的已逝者憶潔，現實生活中她不久前才痛失外公。（圖／公視提供）

廖苡喬透露，外公生病已有一段時間，最後以95歲享耆壽離世，與外公感情很好的她，接獲噩耗「還是覺得很突然」。廖苡喬回憶，外公生病這段時間還有和她打麻將，而她甚至靠新手運自摸贏了外公。廖苡喬表示，親眼看到外公遺容的瞬間，她體悟到「死亡其實沒有我以為的那麼可怕」，也很感謝自己沒有放棄，有勇氣接下如此難演的角色，透過演出洗滌生命，從中學習與成長。

廖苡喬坦言，飾演已逝妻子憶潔是她演員生涯最大挑戰，「憶潔的戲份雖然不到30場，但其中17場是一句台詞都沒有的」，廖苡喬被導演要求必須在「有限的對白中飽滿詮釋不同的情緒起伏」，而她認為最大的挑戰是收斂表演，「不能有太大表情或過多肢體動作，必須安靜但很有存在感。」

邱志宇飾演思念亡妻的男子仲南（圖／公視提供）

廖苡喬與邱志宇在片中呈現微妙夫妻關係，兩人開拍前一起烤肉、看電影，甚至住進拍攝場景，邱志宇說「到正式拍攝時，角色架構已經穩固，很多情緒都是真實流露。」廖苡喬則認為，邱志宇本人帶有脆弱感，這特質剛好符合角色，也激發她想照顧人的保護欲與母性。

其中一場夫妻離別戲，廖苡喬要說出台詞「可以不要再想念我了」，再與丈夫吻別，廖苡喬形容：「我就是看著他，想著我要給他做一個最美最美的夢。」其實這場戲原本設定是仲南吻憶潔，但廖苡喬認為，這是角色最後的叮嚀與道別，她提議改為憶潔主動去吻仲南。

邱志宇也曾走不出外公過世的陰影，他說「有一陣子只要聽到某些話，或看到和外公相仿長輩，就很容易觸景生情」，自己後來學會不壓抑情緒，用寫歌或繪畫保留與外公記憶，也說「允許自己懷念、悲傷，讓它成為你的一部分，繼續往前走」。

（左起）廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉劇中有微妙情感關係。（圖／公視提供）

金鐘影后黃姵嘉則飾演無殼蝸牛單親媽媽安琪，因為找房遇上仲南，也拾起兩人命運；她形容「像兩個溺水的人在水中掙扎時，無意抓到了彼此，互相扶持重新走回生命軌道，是一種彼此拯救、很真摯單純的情誼。」她也分享與邱志宇、飾演兒子小健的互動，「志宇非常溫柔，看他跟小健互動，真的有種父子的感覺。」

（左起）廖苡喬、陳亮彤、高伊玲劇中飾演滯留在靈魂中繼站的已逝者。（圖／公視提供）

以《我家的事》入圍本屆金馬獎女主角的高伊玲，在劇中飾演滯留靈魂中繼站的「老靈魂」珠珠，與廖苡喬、陳亮彤組成「靈魂三人組」。東明相飾演有陰陽眼的早餐店老闆，為早逝的女兒每日傷心不已。公視人生劇展2025年將由新作《可以不要再想念我了》領頭陣，11月9日起，每週日晚間10時，公視頻道播出，並同步上架公視+平台。

