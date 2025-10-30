95歲恩師中風失語多年突喚2字 洪榮宏不捨落下男兒淚

洪榮宏探望95歲恩師。阿爾發音樂提供

「金曲歌王」洪榮宏以深情嗓音陪伴樂迷數10年，近日，他低調現身台北寧夏夜市旁的老巷弄，探訪高齡95歲的恩師、傳奇音樂人陳木。這位昔日慧眼識英雄、親手開啟他歌唱之路的伯樂，如今雖因中風失語多年，卻在見到洪榮宏時，奇蹟似地喚出弟子名字，讓現場所有人紅了眼眶。

陳木早年是理髮師，亦是「寶島低音歌王」郭金發的合唱團夥伴，更曾創作KTV經典對唱曲〈一生只愛你一人〉，堪稱台灣歌壇教父級人物。洪榮宏回憶，當年正是在這間充滿古早味的理髮店裡，陳木發現他與生俱來的音樂天賦，親自指導唱腔與舞台表現，並引薦他進入皇冠唱片，從此開啟歌手生涯。

理髮店裡還留有兩人當時的合照，十多歲的洪榮宏樣貌青澀。阿爾發音樂提供

此次重逢，洪榮宏恰巧在巷口遇見由外傭陪同散步回家的恩師。陳木一見愛徒，立刻露出笑容並顫抖地揮手示意，緊接著用微弱但清晰的聲音喊出「榮宏」2字，讓洪榮宏當場潸然淚下，感動說：「這種感動，比唱一場萬人演唱會還深刻！」

這棟50年未變的老屋裡，仍保留著2人當年的合照與舊式唱盤帶，靜靜見證這段跨越半世紀的師徒情誼。陳木當年除提攜洪榮宏，也曾一手栽培江蕙（藝名前江淑惠），讓她以日文專輯《東京假期》出道，皇冠唱片堪稱台語樂壇的「造星搖籃」。

洪榮宏表示，這次見到恩師讓他重新體悟「歌唱的初心」，將以音樂繼續報答師恩，訂於2026年舉辦「舊情綿綿」高雄演唱會，邀樂迷一同重溫經典，感受這份穿越時光的深情餘韻。

