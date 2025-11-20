95歲老翁夜間迷途超商 中壢警暖心護送回家

老翁夜間迷途超商，中壢警暖心護送回家。





中壢警分局龍興派出所日前晚間9時許，接獲龍昌路一間便利商店熱心的店員報案，說是店門口有位老先生牽著腳踏車徘徊許久，可能需要協助，副所長覃筱蘭和警員郭彥麟、鄧敬豪趕緊前往關心。

員警到場後，發現這名張伯伯已經高齡95歲，加上重聽且鄉音較重，在員警的耐心溝通下，只能斷斷續續聽到「龍川街」。員警決定先安撫阿公情緒，帶他返回所內休息，雖然老伯伯沒有攜帶證件在身上，但經同仁再耐心詢問，終於聽到他說自己叫「張 ㄙㄢ ㄈㄥ」，雖然只有姓氏是正確發音，但員警還是如獲至寶，藉由警政系統交叉比對，很快就確認他的身分及住處後，也順利聯繫上家人，主動以巡邏車護送阿公和腳踏車返回位於龍川街的住家。

家屬見到長輩平安返家，不斷向員警道謝，表示張伯伯患有失智症，平日幾乎不會外出，往後會多加注意伯伯的狀況。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方持續結合社區與店家力量共築社會安全網，也提醒家中若有高齡長輩或是失智患者，可在衣物、背包或輔具上加註姓名與聯絡電話，或申請各式防走失配套措施，配戴智慧定位裝置，以便在需要時，第一時間協助長輩平安回家。





