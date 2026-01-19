95萬YouTuber停更7個月…曾發文喊救命 網揭疑點：不單純

【緯來新聞網】喜歡聽都市傳說或光怪陸離故事的人，想必對YouTube頻道「Odd Cactus」（奇怪仙人掌）不陌生，擁有95萬訂閱的仙人掌姐姐，已經長達7個月沒有更新影片，加上曾發文「救命」，引發粉絲懷疑與揣測，好奇人到底去哪了？掀起熱烈討論。

有網友發現，YouTube頻道「奇怪仙人掌」已經很久沒更新。（圖／翻攝自8點羅先生YouTube）

同樣是都市傳說領域的YouTuber「8點羅先生」日前PO出影片，透露仙人掌姐姐長期分享各種離奇、可怕、令人不安的真實事件與網路傳說，卻在7個月前，上傳最後1支影片後，就停止更新，乍看之下很正常，可能只是需要休息，「但仙人掌姐姐可能不只是單純的停更」。



「8點羅先生」指出，仙人掌姐姐曾在Threads發文，內容只有短短2個字：「救命」；而在最近的影片中，有2支非常詭異，標題和縮圖分別只留下「.」以及「R.I.P.」，之後僅更新2支影片後就失聯，彷彿人間蒸發一般，沒有任何後續說明，也沒有公開露面，仍有大量觀眾追問同一個問題：「仙人掌姐姐，到底去哪了？」

廣告 廣告

奇怪仙人掌的頻道中，有2支縮圖和標題詭異的影片。（圖／翻攝自Odd Cactus YouTube）

消息一出，引發網友議論，「以前會看她的影片，現在想起來好懷念，希望人沒事」、「以為只有我注意到」、「希望她一切安好」、「很久沒聽到她的事了！」、「真的好久沒看到她了」、「就賺夠錢而已哪來那麼多猜測」、「做這類型影片的，應該只是不想繼續做，然後給觀眾一個懸念吧」。

更多緯來新聞網報導

閃兵團請看好！57歲顏志琳胸肌藏不住 「涼山特勤隊」退役說話了

47歲陸明君成正妹女星明燈！屈中恆「女兒傻瓜」包庇做壞事