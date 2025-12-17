95%企業未因AI獲利 104：至少2到3年才有效
[NOWnews今日新聞] 隨著AI技術飛速發展，各行各業都期待利用AI增進效益，員工也期待能利用AI提升效率，但實際真的這麼美好嗎？根據麻省理工學院（MIT）調查報告，95%投入生成式AI的企業並沒有得過回報。對此，104資訊科技副總經理暨人才永續長鍾文雄受訪時分享104人力銀行轉型成功經驗，認為AI要對於公司產生效果須花費1年磨合、2至3年才會有效果，更強調企業須留意如何員工更願意使用AI工具。
據麻省理工學院NANDA研究計畫今年8月所釋出的《生成式AI鴻溝：2025年商業AI現況》指出， 95%的企業雖然廣泛試用AI工具，卻未能獲得實質的商業回報，只有5%的企業創造效益，產生「生成式 AI 鴻溝」（The GenAI Divide），主因包括多數企業級 AI 工具缺乏學習能力、AI難與現有工作流程整合。
36.5%企業使用AI工具 估2至3年才會有效益
鍾文雄受訪時表示，據104人力銀行調查，36.5%的企業已在人事作業使用AI工具，包括撰寫履歷、職務說明書，以及設置聊天機器人，解決公司後勤議題。綜觀企業AI使用情形，他分析，目前台灣大型企業多數，包括國內科技業、傳統產業及廣告業已展開調查、準備在工作流程納入AI，並且多數由人資單位率先導入，「目前各界尚未出現效益，主要是大型企業還在評估跟實驗。」
其次，現階段AI應用工具費用及成本還是偏高，對於中小企業仍是一筆不小的費用，但估計明年像是Perplexity、Gemini及ChatGPT等費用愈來愈低，預估明後年開始中小企使用率會出現爆炸性成長。因此他認為，一家企業引入AI，至少需要1年時間調適，並且要等到2至3年才會出現效益。
鍾文雄以104人力銀行投身AI為例，他們早在6年前就要求高階主管去理解Google跟IBM等企業如何數位轉型，並在3年前，也就是ChatGPT問世以前，就投身全員AI轉型。首年聚焦在讓員工學習該有AI的技能，並且透過分享成功經驗，來觸及各方。
他回顧，當時是由人資當作領頭羊，首先推出的就是聊天機器人，由人資部門彙整450題的常見問題，後續更從人資擴大到總務、採購及會計等後勤支援，經過3年精準調教，已可解決多數員工疑難雜症。
公司也推出37堂AI訓練課程，找許多網紅及大師教怎麼下達指令（Prompt），讓員工盡速培養專業。最後，公司研發單位也會調查市面上AI工具，找出各部門用哪些工具比較適合，只要有足夠員工提出需求，就直接買正版給所有人用，只要一通電話給資訊人員就會協助安裝、教學。
鍾文雄更提到，公司內部也會舉辦AI競賽，由員工來提出產品服務創新或還有作業流程改善方案，獎品就是公司1張股票，「我們的股票是很貴的，股價都有230元、240元！」
資深員工抗拒AI 鍾文雄：每一個員工都想要早點下班
然而，即便祭出很多誘因，擁有100位員工的電話行銷部門主管一開始也跟人資反映，因為都是資深員工，不希望列為強制使用對象。
而進入第2年，公司內部成功經驗就被競相複製，電銷主管原本每天早上都須花費3小時從資料庫撈資料整理成Excel表格，現在透過使用「機器人流程自動化」（RPA）僅需要45分鐘就可以完成，最後僅需要自己再檢查一遍即可。
他提到，全面導入AI之後，公司的營收獲利連年成長、公司員工數也不停增長，但是員工工時卻是減少，「我們這邊六點下班，我這個樓層3分之2六點下班就全部都走了」，強調最成功的AI應用是跟員工溝通，提升你的工作效率，並不是要用AI來取代，這樣才能讓員工更安心使用。
面對企業使用AI是否可能會導致工作被取代，造成員工抗拒使用？鍾文雄提到，5、6年前企業花費1000多萬引進 ERP（企業資源規劃）、顧客關係管理（CRM）系統，就擔心可能會造成裁員，但是現在全面推動AI之後，這類觀念就不攻自破。
鍾文雄認為，站在企業角度，台灣面臨缺工情況，隨著AI及機器人應用普及，部分工作流程去確實會被替代，AI使用趨勢確實不可逆；相反地，雖然員工未必要擔心AI取代人力，但若無法與時俱進，「但是如果你不會用AI，你遲早會被用AI的人取代。」
解決工作最耗時、痛苦 跨部門推動AI最有效
他總結，台灣企業面對AI轉型最大的問題在於不知道從哪裡著手、解決什麼痛點，呼籲企業如果要投入AI轉型，最成功的推動方式就是透過跨部門專屬單位，並且更清楚企業要面對的問題是什麼？
其次，企業可以朝向大量資料分析、作業流程多、員工覺得最耗時、痛苦的工作流程等「痛點」率先導入AI最有幫助，有這些成功經驗，員工會更願意使用，「因為每一個員工都想要早點下班、不想要加班。」
最後，他也提醒，使用採納AI的公司應該要擬定內部的「AI政策」，如提供員工下載使用公司許可的AI工具，或是清楚告知AI應用規範，避免出現資安疑慮。
台灣數位資產暨開放科技協會（TDAF）12月18日將舉辦「2025台灣數位資產論壇」，並以「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」為題，邀請全球頂尖管理顧問公司麥肯錫的全球董事合夥人、信義集團董事長、麗嬰房總經理等跨產業重量級領袖，共同探討企業如何在科技浪潮中「引領變化」。
2025台灣數位資產論壇活動資訊
主題：轉型的力量：企業數位進化與價值創造
時間：12月18日（周四）13：00～16：35
地點：信義學堂（台北市信義區信義路五段100號B1，入口位於松智路）
報名費用：每人1500元
報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWL1dJ9OC-yWRVCGF-wX59szm8bewii6jyLMkNy4lHF7ECg/viewform
