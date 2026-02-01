95%旅客力挺 高鐵「寧靜車廂」上路逾半年僅2人被拒載

高鐵調查顯示「寧靜車廂」措施支持度達95%以上。（資料畫面）

台灣高鐵自去年9月22日起推行「寧靜車廂」措施，宣導旅客「3C用耳機、講手機至車廂連接處、交談降低音量」等車廂寧靜概念。高鐵表示，根據問卷調查結果，旅客支持度超過95%，整體滿意度也達9成，上路至今僅2人因不當行為遭拒載。

針對外界質疑「寧靜車廂」對小朋友不友善，高鐵澄清，實際勸導對象僅限於成人不當使用3C產品或喧譁行為，孩童、嬰幼兒及因疾病影響自主能力的旅客，均不列入勸導範圍，相關措施並非針對親子族群。

廣告 廣告

高鐵指出，為回應旅客對提升車廂安靜與舒適度的期待，積極推動「車廂寧靜文化」，希望透過宣導建立社會共識，打造安靜、舒適且友善的乘車環境。

為了解旅客對新措施的感受，高鐵於去年11月及12月，分別針對曾搭乘高鐵的TGo會員進行兩次問卷調查，各約1600人參與。調查結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的比例皆超過95%，對措施感到滿意的比例達9成，約8成旅客認為推動後，車廂安靜度確實有所改善。

高鐵表示，多數旅客認同高鐵朝「安靜、舒適、友善」乘車環境努力的方向，且在列車人員勸導後，旅客整體配合度良好。截至目前僅有2名旅客因喝酒及情緒失控等原因遭到拒載，屬極少數個案。

此外，高鐵也推出印有「It’s OK to cry」字樣的孩童貼紙，協助安撫嬰幼兒情緒，展現對親子旅客的友善態度。高鐵強調，感謝旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，期盼隨著時間推移，尊重他人、維持車廂安靜能成為台灣交通運輸的新文化。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





更多《鏡新聞》報導

冷氣團南下＋華南雲系影響 今北部「低溫13度」降雨明顯

6艘共艦、1架共機侵擾東部空域 共機擾台架次5年成長15倍

「環明輪」遭查獲數億元海洛因 陽明海運回應：全力配合檢調