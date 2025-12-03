95%民眾反對廢死卻遭漠視？民團籲修法保障被害人訴訟權

中華民國生命權平等協會與台灣全國媽媽護家護兒聯盟與受害者遺屬及國民黨立委洪孟楷今(3)日在立法院召開記者會，針對死刑存廢、鞭刑制度及犯罪被害人訴訟權益提出多項訴求，呼籲政府正視民意，避免司法淪為「實質廢死」。

生命權平等協會理事長林志豪表示，支持洪孟楷委員提出的鞭刑構想，認為應針對虐童、詐騙等重大惡行建立更具警示效果的刑罰工具。他嚴厲批評大法官113憲判8號與最高法院「共犯結構」，指控其「打假球詐判形同實質廢死」，並聲援主張「憲法忠誠義務」的三位大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽。

林志豪強調，犯罪被害人在司法程序中的地位極不平等，現行108年通過的被害人訴訟參與制度形同虛設，建議參考日本機制，讓被害人能與檢察官比肩同座、詰問證人與被告。他也呼籲廢除司法人員考核制度，改善基層工作環境。

媽媽護家護兒聯盟則質疑，台灣並非聯合國會員國，為何法律須受人權兩公約指導？聯盟指出，根據民調，高達95%民眾反對立即廢除死刑，但台灣已進入「實質廢死」狀態，造成民眾不安。

聯盟強調，新加坡等國採行鞭刑時，兼顧醫療監督與人道程序，並非殘酷報復。他們認為，鞭刑議題是重新開啟「刑罰與正義」對話的契機，社會應透過民主討論決定刑罰政策，而非由國際委員指導。

兩團體共同呼籲，刑罰制度不應只關注加害者權利，更要重視被害人家屬感受，「國家沒有放棄他們」的公平感是司法正義的重要支柱。

