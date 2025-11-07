95%稀土靠中國進口 牛煦庭：無人機產業危在旦夕

立法院施政總質詢中，立法委員牛煦庭直指台灣產業面臨雙重威脅。美國推動「對等關稅」談判名為對等實則單邊，中國大陸則透過稀土出口管制進行長期經濟管控，民進黨政府卻缺乏預判與應變能力。

牛煦庭指出，美國對超過百國實施關稅調整，雖川普政策在參議院遭否決，但最終仍待最高法院裁決。「美國內部的政治變數將直接影響台美談判成果，」他強調行政院不能僅以「止損」為目標，應針對美國國會與最高法院動態進行兵棋推演，提出不同情境下的因應方案。

更令人擔憂的是中國大陸的稀土管制。牛煦庭指出，川習會後中國大陸宣布延後稀土出口管制並非真正取消，美國財政部長貝森特已表明一旦中國重啟限制將重新課徵關稅。「雙方經貿休戰僅是權宜之計，稀土供應鏈風險並未解除，」他警告中國大陸商務部同時擴編「產業安全與進出口管制局」人力，顯示北京有意將稀土政策制度化成為長期戰略手段。

稀土管制對台灣「五大信賴產業」衝擊廣泛，其中無人機產業最為脆弱。根據全國商業總會2025年9月研究報告，台灣95%的稀土磁體、86%的稀土金屬化合物仰賴中國大陸進口。無人機使用大量稀土永磁體，一旦遭中國管制，產業鏈將出現斷料危機。

牛煦庭強調：「政府喊打造『非紅供應鏈』，但相關材料無法迴避『紅色稀土』。」他呼籲經濟部應盤點全國產業稀土存量，建立戰略儲備制度。經濟部長龔明鑫表示政府已啟動稀土回收計畫，預計2030年前達國內三分之一稀土自給率。牛煦庭回應，國內產業年稀土剛性需求約1,500公斤，2030年靠回收達年產500公斤難度極高。

根據台灣經濟研究院報告，除高科技產業外，多數傳產景氣處於長期蕭條。若中國再取消ECFA早收清單優惠，台灣傳產恐面臨生死存亡。牛煦庭最後呼籲：「產業鏈卡脖子才是眼前危機。政府若只會喊口號不會做準備，人民將面對失業與通膨現實。美中都打單邊主義的牌，台灣卻沒對策。這不是要選邊，而是要選生路。」 （圖片皆由牛煦庭辦公室提供）

