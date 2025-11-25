96位熱血油人齊聚 大林煉油廠募得39500CC愛心能量

▲大林煉油廠副廠長林文祥挽袖捐熱血

【記者 王苡蘋／高雄 報導】中油公司大林煉油廠於今（25）日舉辦本年度第四次「百萬CC熱情公益捐血活動」，號召同仁、承攬商及周邊居民共同響應，以實際行動支持血庫穩定供應，在初冬涼意中為社會注入溫暖力量。

▲中油員工、承攬商及周邊居民踴躍加入捐血行列。

活動一開始，由大林煉油廠副廠長林文祥率先挽袖捐血，以身作則展現企業投入公益的決心。許多鄰里居民與廠內同仁也紛紛到場支持，使現場洋溢熱鬧又溫馨的氛圍。為感謝每一位參與者的熱心付出，大林廠特別準備廣受好評的中油生技產品「洗可麗」致贈捐血者，傳遞真誠心意。

廣告 廣告

活動於下午四時圓滿結束，共有96位「熱血油人」成功捐出158袋、合計39,500C.C.的寶貴血液，為醫療端提供即時補給，也讓血液庫存更加充足，充分展現大林煉油廠長期回饋社會的承諾與善意。

大林煉油廠廠長許信豐表示，身為國營事業的一份子，大林廠在推動環保、工安等面向持續精進之外，更積極投入公益，盼能透過捐血活動拋磚引玉，帶動更多企業及民眾加入行列，讓社會的溫暖持續擴散。（圖╱中油大林煉油場提供）