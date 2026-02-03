《96分鐘》席捲54國前十名 衝上Netflix全球熱播電影榜第2名

《96分鐘》上架Netflix後，衝上Netflix全球熱播電影榜第2名，更於54個國家與地區攻上排行榜前十名，同時締造「台灣作品電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前十名」等新紀錄。（華影國際提供）

台灣災難動作電影《96分鐘》再創里程碑，於2026年1月30日正式上架Netflix後聲勢持續攀升，已強勢衝上Netflix全球熱播電影榜第2名，寫下Netflix史上台灣作品的全新紀錄。影片上線後更於54個國家與地區攻上排行榜前十名，同時締造「台灣作品電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前十名」3項新紀錄。

《96分鐘》上線後迅速引發國際關注，目前已於54個國家與地區攻入日榜前十名，展現高度跨文化吸引力；其中表現尤為亮眼的市場包括台灣、香港、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、摩洛哥、奈及利亞等9個地區電影榜冠軍，氣勢席捲全球。最新統計也顯示，電影於全球共有24個國家與地區挺進排行榜前3名，熱度持續擴散。

在亞洲市場，《96分鐘》表現同樣強勢，除橫掃多地單日榜冠軍外，更於台灣、香港、新加坡、泰國、越南、菲律賓、奈及利亞等7個地區電影榜 蟬聯3天冠軍；同時也在韓國、日本、西班牙、葡萄牙、墨西哥等地首日即攻入前十名，不僅吸引大量新觀眾上車，也帶動已觀影粉絲二刷、三刷討論，成為近期Netflix平台上討論度與觀看聲量同步飆升的台灣電影代表作。

作為台灣首部以高鐵為題材的災難動作大片，《96分鐘》於2025年上映期間即以高完成度與緊湊節奏獲得觀眾口碑肯定，最終橫掃全台票房，新台幣創下2.07億元的亮眼成績，被外界視為近年台灣類型電影的重要突破。作品亦在國內外影展與獎項上獲得高度評價，不僅獲選為第27屆台北電影節開幕片，並入選第29屆富川國際奇幻影展 Bucheon Choice 國際競賽單元。第62屆金馬獎中一舉入圍多項技術類獎項，並最終抱回最佳視覺效果大獎，其攝影、美術設計、動作設計、音效同樣獲得評審肯定。

隨著電影在Netflix上線後再度引爆全球熱潮，官方也於貼文中透露，相關續集計畫已開始籌備，消息一出立刻引發影迷熱烈討論，紛紛留言表示期待續集世界觀的進一步延伸。對此，製作團隊也感性表示感謝全球觀眾的支持與回饋：「這趟96分鐘的旅程，仍在世界各地疾速前行中。」這場從台灣出發的高速倒數，顯然還未到終點。

