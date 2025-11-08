《96分鐘》狂飆破2億！ 林柏宏狂cue王柏傑「該上班囉」
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力卡司，上映以來口碑與票房持續飆升，正式突破2億元大關，榮登2025年台灣電影票房冠軍。
為感謝影迷力挺，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共4場「破2億謝票見面會」，監製鄒介中、導演洪子烜率領主要演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳與孔令元齊聚與觀眾同樂。「雙柏合體」成為謝票最大亮點！林柏宏與王柏傑首度同台，掀起粉絲熱烈歡呼。
《96分鐘》上映時，王柏傑正在澎湖拍戲，無法加入宣傳行列，王柏傑笑說剛從澎湖回台就被林柏宏召喚：「他傳訊息說『該來上班囉！』我就立刻報到。」看到滿廳觀眾，他直呼感動；林柏宏則幽默回敬：「感謝柏傑幫忙衝破2億票房！」默契十足的互動笑翻全場。從美國快閃返台參與活動的宋芸樺也開心表示，希望《96分鐘》能一路開往歐美；王柏傑更許願：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」
現場還有「阿輝舅舅」蔡凡熙繼續發揮宣傳本能，笑說自己在社群上「巡迴式海巡」；孔令元興奮直呼：「第一次這麼多觀眾一起擊掌，好開心！」本身也擁有《雞排英雄》《大尾鱸鰻》等破億作品的呂雪鳳平常除了首映會，不太會參加另外的宣傳活動，但她卻宣布說：「這是我演藝生涯出席最多活動的一部電影！」不少工作人員報以掌聲。
《96分鐘》不僅票房告捷，更強勢入圍今年金馬獎5項技術獎，包括最佳攝影、視覺效果、美術設計、動作設計與音效。尤其動作設計，林柏宏笑稱：「有種我也入圍的榮耀感！」蔡凡熙則自信表示：「他們能入圍，就代表我們的執行很成功！」監製鄒介中感性表示：「拍攝過程艱辛，但能讓觀眾感受到我們的努力，是最大的榮幸。」導演洪子烜也感謝觀眾進戲院支持：「能讓大家重新體驗電影的震撼，是我們創作的初衷。」王柏傑第一次主演作品破億，他感謝粉絲做了很多卡片送他，這些卡片製作都很精美，文字亦充滿感情，令他驚嘆不已；宋芸樺則累積至個人第4部破億片(《我的少女時代》《等一個人咖啡》《月老》《96分鐘》)，而且每部都破2億，被封「國片吉祥物」，她謙虛表示幕後工作人員為作品盡心盡力，能透過銀幕分享給觀眾，對自己來說就是最大的感動。
隨著熱度持續延燒，外界關注續集計畫。洪子烜語帶保留透露：「確實在討論幾個方向，希望延續這份感動。」鄒介中更透露，《96分鐘》正洽談多項海外發行：「希望讓全世界看到台灣團隊的實力！」
《96分鐘》票房突破1.1億 宋芸樺剛到加州就趕回台慶功
《96分鐘》票房破億剩最後一哩路 黃奇斌毛遂自薦唱「爆哭神曲」
林柏宏宋芸樺「最強CP」甜炸七夕 《96分鐘》寵粉全台跑透透
