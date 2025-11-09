《96分鐘》破兩憶！林柏宏傳訊催王柏傑「上班囉」 沒入圍金馬影帝不遺憾

以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》累積票房正式突破2億元，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。劇組8日舉辦北中南4場謝票活動，由監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這也是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體，互動相當有趣。

《96分鐘》累積票房正式突破2億元，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。（圖／華影國際 提供）

林柏宏與王柏傑首度公開合體掀高潮，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，他收到來自林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻加入第六週的映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。林柏宏打趣回應：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」兩人一來一往，默契互動笑翻全場。

先前在澎湖拍戲的王柏傑（左5）透露，他收到來自林柏宏（左3）的訊息：「該來上班囉！」便立刻加入第六週的映後活動。（圖／華影國際 提供）

宋芸樺特地從美國飛回來快閃工作，湊巧搭上這次謝票見面會列車，她開心表示，身邊有許多朋友們都正在敲碗上映，期待《96分鐘》列車可以一路開到歐美，王柏傑也接力許願：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」蔡凡熙則是在拍戲之餘持續在社群上到處「海巡」、與網友互動，宣傳可說是不留餘力。孔令元興奮表示：「非常開心可以參與謝票，期待今天跟北中南觀眾互動擊掌！」鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的一部片！」

《96分鐘》在第62屆金馬獎入圍五項技術獎項，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，不過不少影迷對於林柏宏未能入圍影帝感到相當可惜，對此，他謙虛表示，看到劇組入圍技術獎深感與有榮焉：「我有一種我也入圍的感覺！」片中與他有精彩對打戲的蔡凡熙也回應：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」

不少影迷對於林柏宏對於未能入圍第62金馬屆影帝表示相當可惜。（圖／華影國際 提供）

《96分鐘》隨著票房、口碑熱度延燒，外界也關注續集計畫進展，導演洪子烜語帶保留地說：「我們確實有在討論幾個不同方向的劇本，希望延續這份感動，帶給觀眾更震撼、更有情感厚度的作品。」監製鄒介中則透露，《96分鐘》後續仍有多項海外洽談計畫正在進行：「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」

