「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。
監製鄒介中、導演洪子烜今天率演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙等人在台北大巨蛋秀泰影城出席謝票記者會。
談到續集，洪子烜表示，的確有開始討論不同方向的劇本，希望能延續此片感動，給觀眾更震撼、更有情緒共鳴的作品。鄒介中透露，電影有多項海外計畫討論中，「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」
王柏傑表示，日前在澎湖拍戲，這次收到林柏宏傳訊催他上班，隨後加入跑映後活動，看到滿滿觀眾，深受感動；林柏宏笑回：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破2億的票房。」
宋芸樺近日在美國唸書，她打趣表示，「我上次回台灣破億，這次破2億，我12月還會回台灣，到時候破3億好不好。」
林柏宏片中文戲與武戲都多，但並無入圍今年金馬獎最佳男主角，有影迷為他抱屈，他表示，電影有入圍5個技術獎項，工作人員的付出也被看到了，「而且動作指導入圍，就有種我也入圍的感覺。」片中跟他有激烈打戲的蔡凡熙也說：「這代表我們有執行好，如果我們沒有執行好，那就不會入圍了。」（編輯：謝雅竹）1141108
其他人也在看
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 15 小時前
《96分鐘》賣破2億！林柏宏、王柏傑首同台 他霸氣回應遺珠說
林柏宏、王柏傑雙帥主演的國片《96分鐘》票房正式破2億，主演群齊聚，跑北中南謝票之餘，也受訪吐露心情，其中林柏宏對於金馬獎沒能入圍影帝，霸氣回應。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 演員群出席 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左3）、宋芸樺（左4）、王柏傑（右3）、姚以緹（右2）、蔡凡熙（右1）等演員一同出席合影留念。中央社 ・ 15 小時前
中職》「雙媽會」應援有神助 樂天奪冠至慈護宮還願
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，奪下隊史第 8 座總冠軍、這也是樂天接手後的首座冠軍，其中「雙媽會」應援有如神助，樂天球團日籍領隊牧野幸輝今在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並向媽祖報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑，慈護宮主委簡征潭特別贈致文創品棒球帽及「金運桶」，希望樂天桃猿隊能再創佳自由時報 ・ 11 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 19 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。台北市長蔣萬安、議長戴錫欽金鏟子鏟下，環狀線東環段開工大吉，不知道兩人有沒有討論明年選戰規畫，因為戴錫欽已喊話蔣萬安跨黨站台。台北市議長戴錫欽（11.6）：「現任4席加沒有的2席，他們在沒有母雞的情況下，他們如果願意支持蔣萬安，萬安沒有理由不幫他們站台，（你會支持）當然，（那你要說服其他議員）當然這我工作，要合作一定要誠心相對。」上回選戰，白營在柯文哲、市長候選人黃珊珊帶領下，四名新人陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽都當選。這回中正萬華吳怡萱、松信派許甫搶席次。民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」黃國昌日前拜會蔣講萬安。（圖／資料照）台北市議員（民）許淑華：「台北市如果出現三腳督，對蔣萬安來說非常不利，現在只能犧牲這些小雞，幫民眾黨站台勢在必得，這樣情況也讓藍營支持者非常困擾，到底投給國民黨議員還是民眾黨議員，也會導致小雞互相內鬥。」面對老戲碼藍白合，綠營隔岸觀火，沒想到議員鍾小平也喊，要找黃國昌站台。台北市議員（國）鍾小平（11.6）：「既然藍白合就互相幫忙，我們也爭取黃國昌幫我們站台。」民眾黨主席黃國昌（11.7）：「以後的事情很遙遠，現在最重要的，你惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候出來澄清道歉。」鍾小平認為，如果蔣萬安可以幫民眾黨站台，那他要請黃國昌也來幫藍營站台。（圖／鍾小平提供）台北市議員（民）顏若芳：「柯文哲疑似貪汙圖利都還沒塵埃落定，黃國昌因為狗仔事件也遭調查，這2件事情國民黨還要跟民眾黨合作嗎。」自民眾黨創立以來，藍白關係亦敵亦友，但選戰席次有限，是不是塑料交情，提名策略見真章。（民視新聞綜合報導）原文出處：蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談 更多民視新聞報導藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨民視影音 ・ 10 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 15 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。（圖／民視新聞）一肩挑起裝滿漁獲的扁擔，2026高雄市長選戰，藍綠兩黨參選人同台現身彌陀大海開吃。而綠營三位選將活動中互動熱絡，私底下也都積極布局黨內初選，兄弟登山各自努力。立委邱議瑩說，收到很多市民朋友給的加油跟鼓勵，也希望能不負眾望、拔得頭籌，最後贏取最後黨內初選的勝利。民進黨高雄市長黨內初選熱度升溫，根據綠營內部流傳的11月最新民調，4位爭取提名的立委分別對上國民黨的柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分別以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%，幾乎是誤差範圍內，幾通電話就可能翻盤。邱議瑩認為，民調都當作參考基準，還是要持續努力，甚至要擴大領先範圍，領先的幅度。賴瑞隆則是表示，民調都納入參考依據，做的不夠的部分會持續來加強。民進黨選選將對上國民黨柯志恩，以賴瑞隆和邱議瑩分居以一、二名支持度最高，而邱賴兩人之間差距只有1.7%。（圖／民視新聞）邱賴兩人在台下偶有互動，只是雙方支持度伯仲之間，邱賴對決態勢儼然成形，市長陳其邁則是有信心，明年一月的黨內初選，會是一場君子之爭。2026年高雄市長選舉，民進黨內初選腳步接近，邱議瑩的民調急起直追，爭取最終出線，迎戰國民黨的柯志恩。原文出處：2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大 更多民視新聞報導柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業大海開吃彌陀虱目魚文化節海派登場 陳其邁推薦海口澎湃美味與魅力民視影音 ・ 11 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對雙胞胎，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪...華視 ・ 9 小時前
虛擬資產專區首度登上金博會 (圖)
中華民國虛擬通貨商業同業公會於台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」。中央社 ・ 13 小時前
亞洲交流賽》劉家翔刻意增重增強肌力！ 看到蕭齊「大一號」變很壯
樂天桃猿投手劉家翔，今年在一軍出賽2場，0勝1敗，還在尋求生涯首勝，他被帶入到桃園亞洲職棒交流名單，有機會上場投球，他表示，自己有刻意增重，大概5到6公斤，希望讓自己的速度跟球質增加，重量訓練也可以增加肌力。TSNA ・ 12 小時前
配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。國民黨主席鄭麗文（11.07）：「和平共榮絕對是，國民黨主席鄭麗文（11.07），兩岸人民共同的心願。」前一天參加馬席會十周年研討會，鄭麗文高喊要主動和對岸締造和平，果不其然真的很主動，因為鄭麗文要出席白色恐怖秋季追思大典，雖然是以白恐為名，但主要追思對象包括1950年中共在台情報人員。中國央視上個月才推出的電視劇沉默的榮耀，被認為是促統大片。（圖／民視新聞）中國央視上個月才推出的電視劇沉默的榮耀，被認為是促統大片，故事背景以安插在國民黨內的最高情報官，密使一號吳石為背景，當年提供許多軍事情資，是國民黨軍隊兵敗如山倒，最後丟了中國的重要關鍵。鄭麗文卻要去祭拜追思，不知看在黃復興黨員眼裡作何感想？網友就大酸，鄭麗文不演了，直接把反叛蔣介石的間諜當偶像。這對當年無故牽連，而被濫捕濫殺的真正受害者及家屬，是情何以堪，連黨內都炸鍋，要鄭麗文說清楚！立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，那並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，兩岸我們追求和平，但歷史也應該要分明，至於鄭麗文主席我相信她今天去，那她可能是這個這個...，考量到兩岸和平這個立場，但是對於國民黨的核心我們歷史，那也希望由這個機會把它講清楚。」網友大酸鄭麗文不演了，直接把反叛蔣介石的間諜當偶像。（圖／民視新聞）立委（民）陳培瑜：「根本就是為了配合中國共產黨，篡改歷史改寫歷史，這樣子裡應外合的動作，根本就已經直白的，坦露出她的心聲，就是要對中國共產黨效忠，我想鄭麗文主席必須要公開說明，為什麼要配合中國共產黨，而這樣的主張這樣的表態，又是中國國民黨，你們所有的黨公職民意代表，所可以接受的嗎。」鄭麗文就任國民黨主席後，公開行程，一下參加馬席會研討會、一下又要紀念共諜，活動都和中國息息相關，被轟刻意敵我不分，台灣人民也都看在眼裡。原文出處：配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜 更多民視新聞報導自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包民視影音 ・ 10 小時前
討錢未果情緒失控 北市64歲男持瑞士刀傷女友
64歲的李姓男子今（8）日下午在台北市信義區永吉路住處，因向同居的56歲葉姓女友索討金錢未果，竟情緒失控，持店內桌上的瑞士折疊刀指向葉女，兩人拉扯間導致葉女右手臂擦傷。警方獲報後於半小時內迅速趕抵，立即將李男依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯逮捕，移送台北地檢署持續偵辦。自由時報 ・ 11 小時前
高市本土登革熱鳳山區個案確診+1 今年第14例
高雄市今年本土登革熱疫情七日新增一例確診個案，患者為鳳山區三十九歲本國籍男性，十一月三日出現發燒（三十九.七度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，十一月六日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第十四例本土確診個案；高市府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。(見圖)衛生局今(八)日說明，新增本土確診個案為市場攤商，例行於每週二至週日在高雄多處市場及攤集場流動擺攤，販賣糕餅類食品，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場；由於傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重要處所，環境及人流複雜 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
賴清德：明年健保總額破兆 將用於提升醫療品質、穩定人力
總統賴清德今（8）日上午在衛福部長石崇良陪同下，出席台灣醫學週，宣布政府連續兩年健保採取高推估，明（2026）年健保總額突破1兆元，創歷史新高。對於「健保補充保費」改革風波，石崇良語帶幽默表示，有專業的醫師總統，當部長壓力很大，他會廣納蒐集意見，持續推動改革。公視新聞網 ・ 14 小時前
拍續集有譜 96分鐘衝破2億 演員合體謝票
本報綜合報導 「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人8…中華日報 ・ 6 小時前
台中洲際棒球場美食！高CP值牛排主餐+自助吧超豐盛，韓式拌飯、越式河粉DIY全都有
正在尋找台中高CP值牛排吃到飽？或是洲際棒球場周邊美食？就來牛室炙燒牛排崇德洲際店，位於台中北屯區崇德路三段、鄰近洲際棒球場、漢神洲際購物廣場，牛室炙燒牛排389元起就能享受到主餐排餐與自助吧吃到飽，有現做披薩、越式牛肉河粉DIY、韓式拌飯DIY、多樣熱炒、生菜沙拉、水果、炸物、飯食、玉米濃湯、牛肉羅宋湯、飲料、冰品，成為家庭聚餐、朋友聚會、學生慶生、球賽前後用餐的台中聚餐熱門選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前
最近感冒人變多？喉嚨癢、咳不停、酸倦…醫曝「真正禍首」：6招防病毒入侵，做1事就「贏一半」
入秋氣溫明顯轉涼，許多人喉嚨癢、咳不停、整個人酸痛倦怠。劉博仁醫師在門診觀察指出，這些症狀正是呼吸道病毒活躍的徵兆。劉博仁提醒，秋冬是流感、COVID-19、腸病毒蠢蠢欲動的季節，特別是在人多密閉的空間，病毒傳播力最強。他提出6個保護自己的簡單方法，也呼籲符合資格的人可以考慮接種流感疫苗，給身體多一層保護。幸福熟齡 ・ 18 小時前
土庫鎮立圖書館榮獲雲林縣公共圖書館評鑑「優等」 鎮長與鎮民共享榮耀
【記者 劉春生／雲林 報導】睽違3年的雲林縣公共圖書館營運績效評鑑結果日前公布，土庫鎮立圖書館（含馬光分館）榮台灣好報 ・ 10 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（中央社紐約7日綜合外電報導）2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。全球爆紅動畫電影「Kpop獵魔女團」熱門歌曲Golden也獲3項提名。中央社 ・ 9 小時前