「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中

（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。

監製鄒介中、導演洪子烜今天率演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙等人在台北大巨蛋秀泰影城出席謝票記者會。

談到續集，洪子烜表示，的確有開始討論不同方向的劇本，希望能延續此片感動，給觀眾更震撼、更有情緒共鳴的作品。鄒介中透露，電影有多項海外計畫討論中，「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」

王柏傑表示，日前在澎湖拍戲，這次收到林柏宏傳訊催他上班，隨後加入跑映後活動，看到滿滿觀眾，深受感動；林柏宏笑回：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破2億的票房。」

宋芸樺近日在美國唸書，她打趣表示，「我上次回台灣破億，這次破2億，我12月還會回台灣，到時候破3億好不好。」

林柏宏片中文戲與武戲都多，但並無入圍今年金馬獎最佳男主角，有影迷為他抱屈，他表示，電影有入圍5個技術獎項，工作人員的付出也被看到了，「而且動作指導入圍，就有種我也入圍的感覺。」片中跟他有激烈打戲的蔡凡熙也說：「這代表我們有執行好，如果我們沒有執行好，那就不會入圍了。」（編輯：謝雅竹）1141108