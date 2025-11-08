《96分鐘》破2億登國片冠軍！ 林柏宏催王柏傑「快來上班」姚以緹透露父親「神預言」
台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，累積票房已突破2億元大關，正式榮登2025年度台灣電影票房冠軍寶座。電影今日（8日）在北中南舉辦共四場謝票見面會。監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡 凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。全台限量四場的見面會開賣即一分鐘內秒殺完售，現場氣氛熱烈。
「雙柏」首度公開合體 林柏宏催班簡訊：該上班了！
本次是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體宣傳。由於王柏傑先前遠在澎湖拍戲，直到上映第7週才加入宣傳。王柏傑笑說：「柏宏一直唸我不工作，他是真的有傳簡訊給我，說『該上班了吧！』」林柏宏則開玩笑表示：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」
王柏傑感動表示，自己是第一次演到破億的電影，看到滿場觀眾真的很受震撼：「沒想到到第7週、第8週了，還能看到滿場的觀眾。」他有感而發，表示收到很多來自粉絲的小卡片，直誇粉絲：「真的都是美術小天才，而且有些文字真的很感人。」林柏宏也補充說，有些粉絲每周都來參加映後，跑久了大家都互相認識。
姚以緹父親早預言破億 《96分鐘》入圍金馬五項技術獎
姚以緹則分享了父親的「預言」，她笑說：「當初爸爸看完試片，就跟我說會破億，我本來以為只是場面話，現在希望他多多評價我的作品。」《96分鐘》雖然在金馬獎入圍名單中，林柏宏是遺珠，但電影仍風光入圍最佳攝影、視覺效果、美術設計、動作設計、音效等5項技術類獎項。
林柏宏表示：「我們武術指導黃顥也有入圍動作設計，感覺我也有入圍的感覺。」與林柏宏有對手戲的蔡凡熙則笑說：「代表我們執行的很好，我們沒有執行好，他也不會入圍，我們也沾一點光。」王柏傑一聽便笑嗆：「你很敢講。」
更多鏡報報導
「目不識丁」到書法得名！ 顏正國獄中師父曝他驚人意志力「要把握當下」
張震紐約落魄當外送員惹「同行」關心 被導演舒淇嚇退 6度入圍搶影帝「有信心」
葛萊美獎入圍名單出爐！ ROSÉ神曲〈APT.〉大戰《獵魔女團》〈Golden〉搶年度歌曲
其他人也在看
虛擬資產專區首度登場金博會 合法業者教民眾安全投資
台灣虛擬資產合法業者首度「合體登場」！中華民國虛擬通貨商業同業公會（簡稱「虛擬通貨公會」）集結多家已完成金管會洗防登記的業者，於金融盛會台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），帶領民眾認識虛擬資產、了解合法平台與安全投資，揭開合規新篇章。中時財經即時 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】新詩獎決審委員焦桐：以鮭魚比喻詩作語感，談創作「孤獨的決心」
焦桐致詞時，以鮭魚為喻，談論詩作的語感與創作現象，他笑說：「今天中午忽然想吃鮭魚，就買了一包北歐鮭魚，裡面放滿香草、迷迭香和鹽，感覺這個北歐來的鮭魚『聳』到爆。」他以此比喻詩作過度堆疊形容詞與副詞，卻缺乏整體方向，「好像讀到一首很三八的詩」。自由時報 ・ 6 小時前
鳳凰颱風將襲 小琉球忙運物資 遊憩業者收遊具
周休二日雖然屏東的小琉球遊客不少，但是鳳凰颱風轉往台灣海峽，讓居民好緊張，由於交通船預告周二周三二天要停航，居民已經忙著多運物資到島上，同時遊憩業者也急著先把用不到的遊具和立槳陸續收進室內，以防被颱風吹走，而民宿業者也接到下周的退房電話，只能趕快退錢。 #鳳凰颱風#小琉球#物資#收遊具東森新聞影音 ・ 7 小時前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
眾將來尬陣！家將齊聚嘉市震撼出巡
嘉義市傳統廟宇眾多，更有「家將窟」之稱，是台灣重要的家將文化傳衍地區，國立傳統藝術中心今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動，今天眾家將齊聚嘉義市震撼出巡踩街，隊伍行經嘉義市政府前廣場後前往嘉義文化創意產業園區，結合迎神踩街、匯演、市集、收驚祈福及鬥陣卡牌抽好禮，展現豐沛宗教文化能自由時報 ・ 9 小時前
「愛到失去自己」引共鳴 《好好吃飯2》森林吻戲後上演心碎分離
《就算一個人也可以好好的吃飯2》首播後，迅速登上公視+熱門排行榜亞軍，第一部五集播出後「主角胡宇威在劇中流暢做菜的帥氣模樣被觀眾大讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎三尺。鏡報 ・ 11 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 11 小時前
獨家／註定落網！ 通緝犯深夜趴趴走 追撞前車露餡
獨家／註定落網！ 通緝犯深夜趴趴走 追撞前車露餡EBC東森新聞 ・ 9 小時前
非洲豬瘟未擴散！最大功臣現身 還原「守住台灣豬」關鍵瞬間
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，外界質疑中市府不夠警覺，延宕送檢時程，導致出現疫情，所幸初步守住，國內也解除豬隻禁宰禁運令。其中，農業部獸醫所副研究員黃有良也是成功守住疫情的關鍵人物之一。他也接受三立談話節目《新台灣加油》訪問，還原守住疫情的經過。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
台灣失智症患者數量逐年攀升，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，輕度失智佔比近三成，對許多家庭而言是一大挑戰！目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅少數保險公司提供相關保障。黃杲傑分享照顧失智症親人的經驗，強調失智症發展速度可能很快，讓他開始關注自身保險規劃。保險業務區經理邱雅挺建議民眾可搭配年金式商品，並根據自身條件選取適合方案。金管會表示，保險業者正設計一年期輕症保單，未來將研議鼓勵配套措施。保險法律師劉北元提醒，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需謹慎平衡的課題。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇
「小米」主廚試菜？ 鼠爬鹹酥雞攤 狂嗑杏鮑菇EBC東森新聞 ・ 8 小時前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎首獎吳浩瑋：我想當大家一眼就可以看出來的人
連續四年獲獎，吳浩瑋今年以〈一起回家〉奪得新詩獎桂冠。獲獎後他在致詞時表示：「這是我站上講台第四次了，但是是吳浩瑋第一次拿到麥克風。吳浩瑋其實非常害怕。因為吳浩瑋以為文學偶爾可以讓他變酷，但他每一次都講不出什麼酷話來。吳浩瑋其實非常愛慕虛榮，如果你讀過他這四年來的作者簡介與得獎感言就會知道，他很討厭自由時報 ・ 7 小時前
南門市場大火後第3天 市府全力協助災後復原與攤商財損評估
【記者張沛森／桃園報導】桃園市南門市場大火燒毀近三分之二攤位，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
男子遭6公尺巨大蟒蛇「纏住脖子」拖下水 驚險畫面曝光
印尼一名男子，日前晚上在船邊遭到一條長達6公尺的巨大蟒蛇纏繞，甚至緊纏他的頸部，將他拖入水中。驚險的畫面都被船上的同伴拍攝下來，最後同伴們努力將男子與巨蟒分開，成功救出了男子。鏡報 ・ 15 小時前
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
（中央社台北8日電）中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金。中央社 ・ 8 小時前
綠議員拿新竹球場酸高虹安 黃揚明狠打臉：還不是林智堅蓋的
新竹市立棒球場重啟時程一再延後，目前確定趕不上明年職棒球季開幕，據傳職棒球隊味全龍擬與新竹市府解約，將不再以新竹球場做雙主場經營。民進黨新竹市議員楊玲宜嗆，這是新竹市長高虹安3年來惡搞棒球場的自食惡果。對此，媒體人黃揚明打臉楊玲宜，「如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場還在新竹呢」。中天新聞網 ・ 6 小時前
來賓一直插話 劉在錫忍不住：話那麼多
身為多個談話節目的主持人，徐章焄到《RM》宣傳新節目卻忘記自己是來賓，一直插話。主持人劉在錫忍不住問他怎麼話那麼多，他無奈表示因為平常都是主持，申奇露立刻提出破解法，「裝沒聽見就好」，結果遊戲時大家真的集體裝沒聽到他的抗議。徐章焄只好向製作單位抱怨，劉在錫忍不住念他：「為什麼不跟成員講，一直對製作單位說？」徐章焄委屈回：「因為你們都不聽。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
楊謹華眼見「媽媽失控」！竟綑綁手腳、嘴貼膠帶丟進浴缸 笑認：滿爽的
楊謹華在《看看你有多愛我》裡不僅面臨女兒遭綁架，竟還反綁自己的母親在浴缸中，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸坦言：「可以理解女兒的作為！」鏡報 ・ 4 小時前
謝侑芯命案》黃明志遭延扣90小時！身心狀態成謎 律師也不知情
馬來西亞歌手黃明志，疑涉及台灣網紅謝侑芯命案，不僅人在案發現場，身上還藏有毒品、壯陽藥等。自5日凌晨黃明志主動投案，被延扣至今已過90個鐘頭，其身心狀態就連律師都不知情。中時新聞網 ・ 7 小時前