《96分鐘》破2億登國片冠軍！ 林柏宏催王柏傑「快來上班」姚以緹透露父親「神預言」

《96分鐘》破兩億慶功，左起孔令元、林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙出席慶功記者會。劉耀勻攝

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，累積票房已突破2億元大關，正式榮登2025年度台灣電影票房冠軍寶座。電影今日（8日）在北中南舉辦共四場謝票見面會。監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡 凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。全台限量四場的見面會開賣即一分鐘內秒殺完售，現場氣氛熱烈。

「雙柏」首度公開合體 林柏宏催班簡訊：該上班了！

本次是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體宣傳。由於王柏傑先前遠在澎湖拍戲，直到上映第7週才加入宣傳。王柏傑笑說：「柏宏一直唸我不工作，他是真的有傳簡訊給我，說『該上班了吧！』」林柏宏則開玩笑表示：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」

廣告 廣告

王柏傑感動表示，自己是第一次演到破億的電影，看到滿場觀眾真的很受震撼：「沒想到到第7週、第8週了，還能看到滿場的觀眾。」他有感而發，表示收到很多來自粉絲的小卡片，直誇粉絲：「真的都是美術小天才，而且有些文字真的很感人。」林柏宏也補充說，有些粉絲每周都來參加映後，跑久了大家都互相認識。

王柏傑透露過去7週缺席宣傳，被林柏宏簡訊催「上班」。劉耀勻攝

姚以緹父親早預言破億 《96分鐘》入圍金馬五項技術獎

姚以緹則分享了父親的「預言」，她笑說：「當初爸爸看完試片，就跟我說會破億，我本來以為只是場面話，現在希望他多多評價我的作品。」《96分鐘》雖然在金馬獎入圍名單中，林柏宏是遺珠，但電影仍風光入圍最佳攝影、視覺效果、美術設計、動作設計、音效等5項技術類獎項。

林柏宏表示：「我們武術指導黃顥也有入圍動作設計，感覺我也有入圍的感覺。」與林柏宏有對手戲的蔡凡熙則笑說：「代表我們執行的很好，我們沒有執行好，他也不會入圍，我們也沾一點光。」王柏傑一聽便笑嗆：「你很敢講。」



回到原文

更多鏡報報導

「目不識丁」到書法得名！ 顏正國獄中師父曝他驚人意志力「要把握當下」

張震紐約落魄當外送員惹「同行」關心 被導演舒淇嚇退 6度入圍搶影帝「有信心」

葛萊美獎入圍名單出爐！ ROSÉ神曲〈APT.〉大戰《獵魔女團》〈Golden〉搶年度歌曲