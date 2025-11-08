《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
記者林汝珊／台北報導
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。
「雙柏」林柏宏與王柏傑首度公開合體掀起高潮，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，他收到來自林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻加入第六週的映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。林柏宏也打趣回應：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」兩人一來一往，默契互動笑翻全場。
特地從美國飛回來快閃工作、也湊巧搭上這次謝票見面會列車的宋芸樺，則是表示身邊有許多朋友們都正在敲碗上映，期待《96分鐘》列車可以一路開到歐美，王柏傑也接力許願：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」
《96分鐘》強勢入圍今年金馬獎五項技術獎項，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，在片中與蔡凡熙上演激烈對打戲的林柏宏表示與有榮焉：「我有一種我也入圍的感覺！」蔡凡熙更自信回應：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」
更多三立新聞網報導
曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
其他人也在看
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
范冰冰也被搓掉？東京影展黑幕流出 白百何長文怒撕《春樹》劇組
第38屆東京影展5日閉幕，中國男星王傳君以《春樹》奪下最佳男主角，該片還獲最佳導演獎。沒想到女主角白百何卻二度在微博發文，昨（6日）更直接開撕《春樹》劇組，點名導演張律與製片彭瑾，怒嗆「人品重如山，良心比金貴」。鏡報 ・ 1 天前
族語流轉學習傳承 引領跨世代共學
原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。 小娃兒唱古謠，可愛極了。專業...大愛電視 ・ 8 小時前
澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月1台灣好報 ・ 15 小時前
中職》「雙媽會」應援有神助 樂天奪冠至慈護宮還願
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，奪下隊史第 8 座總冠軍、這也是樂天接手後的首座冠軍，其中「雙媽會」應援有如神助，樂天球團日籍領隊牧野幸輝今在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並向媽祖報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑，慈護宮主委簡征潭特別贈致文創品棒球帽及「金運桶」，希望樂天桃猿隊能再創佳自由時報 ・ 11 小時前
顏正國好友都來了楊貴媚不捨摀臉哭了 李興文:很難過 鋼鐵爸下輩子「我還是你哥」
顏正國人生謝幕 在兄弟們一同策畫下 8日為他舉辦告別式 這也是國哥這輩子的最後一場戲 圈內的好友合作過的夥伴 都來送他最後一程娛樂星聞 ・ 10 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 9 小時前
立冬懸日南投封街上千人搶拍 外籍看護帶爺奶追日
．民報 ・ 9 小時前
熟悉的臉悄然謝幕！從《唐伯虎》御醫到《九品芝麻官》仵作 資深港星凌漢低調辭世已5年
據香港媒體報導，與凌漢長年在無綫電視（TVB）合作的資深演員陳勉良證實消息，表示：「凌漢早就不在了，應該有五年吧，我是在化妝間聽到的消息。」他回憶兩人過去常在片場聊天，凌漢個性隨和、樂於助人，經常叮嚀後輩「做人不要太計較」，更不吝指導新演員，深受圈內敬重。凌...CTWANT ・ 11 小時前
國民黨找rapper接掌新媒體！臉書洩驚人這事
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日走馬上任，並陸續公布黨務主管人事，其中，新媒體部主任一職昨（6）日揭曉，由來自業界的饒舌歌手、音樂製作人王安國接任，成為黨內熱門話題。對此，政論粉專《逆風...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
康橋學生車禍獲救 家屬捐50萬致謝彰基……院方加碼轉贈幼兒救護車守護偏鄉兒童
顏同學感謝彰基在他最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓他能夠平安走到今天，而校方、父母的陪伴與支持，更讓他在復原的過程中充滿力量與勇氣，他說，因為有你們，我才能重新擁抱希望與笑容，相信未來一定會有更多美好的事情發生在我身上。顏同學的父親表...CTWANT ・ 9 小時前
雲林風箏衝浪公開賽盛大登場 (圖)
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚，在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
不是瑪格羅比！《美國殺人魔》翻拍版澄清主角不會更換性別 導演強調會忠於原著
由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）與《挑戰者》（Challengers）導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的《美國殺人魔》（American Psycho）翻拍版，近日在網路上掀起熱烈討論。英國媒體日前爆料，主角「派崔克貝特曼」（Patrick Bateman）將改由瑪格羅比（Margot Robbie）出演女版殺人狂，並強調這將是一場「性別翻轉版重生」。消息一出引爆粉絲討論，但根據外媒《Deadline》獨家報導，這項傳聞已被證實為誤會——新版《美國殺人魔》不會進行性別更換，瑪格羅比也未參與此計畫。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩台灣好報 ・ 7 小時前
來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/08獎號一次看
台彩今（8）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：07、08、09、26、34。．39樂合彩：07、08、09、26、34。．3星彩：773。．4星彩：24台視新聞網 ・ 7 小時前
《唐伯虎點秋香》男星傳逝世 好友證實：至少走了5年
香港男星凌漢是戲劇電影作品中常見的綠葉，曾演出《唐伯虎點秋香》中的醫生為主角周星馳把脈，近日傳出他逝世，好友陳勉良稍早受訪證實此事，並表示凌漢走得很低調，過世至少5年了。中時新聞網 ・ 12 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 15 小時前
北區觀光圈6款套票新登場
由交通部觀光署指導的北區觀光圈，串聯皇冠海岸、大東北角和馬祖三大觀光圈山海溫泉、美食人文、永續旅遊體驗，探索北台灣全新魅力的北區觀光圈六款套票新登場！為鼓勵消費者運用綠色運具自遊北區觀光圈，特別推出特惠方案，只要一次購買二組任一款套票且總金額超過三千元，即送知名旅行登機箱一只，限量二十組，送完為止。此外，於七日登場的ITF台北國際旅展，也推出趣味遊戲與民眾互動，人人有機會抽大獎！北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，北區觀光圈今年下半年精心策劃的六款全新主題套票，以「永續旅遊×在地深度體驗」為核心，集結皇冠海岸、淡水八里、九份福隆、宜蘭和馬祖等北台灣熱門景區，推出限量特惠方案，只要一次購買二組套票且總金額超過三千元，除了享有套票本身的優惠價之外，再加碼贈送「百夫長14吋登機 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 10 小時前
PLG／台鋼獵鷹唯一洋將翟蒙砍36分 富邦勇士慘輸36分！寫開幕戰最慘1役
富邦勇士8日在主場開幕戰交手台鋼獵鷹，雖然對方僅靠單洋將作戰，不料最終卻遭76：112慘敗，寫下隊史在開幕戰最慘1役，而獵鷹團隊僅剩的洋將翟蒙則繳出36分、9籃板的超狂表現。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前