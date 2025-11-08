《96分鐘》票房破兩億 王柏傑缺席宣傳被虧：該上班了

【緯來新聞網】林柏宏、王柏傑擔綱演出新片《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵為題材的電影，在台上映7周，票房成功飆破2億元大關，成為2025年最賣座國片冠軍。王柏傑先前忙拍戲缺席宣傳行程，林柏宏也開玩笑傳訊息虧王柏傑：「你還不來上班，你不要再混了。」

《96分鐘》謝票見面會，孔令元（左起）、呂雪鳳、林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙。（圖／王人傑攝）

今（8日）《96分鐘》舉辦北中南共四場謝票見面會，導演洪子烜、演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚現身。王柏傑先前因忙著拍戲，這是他首次加入《96分鐘》宣傳行列，他笑說：「柏宏一直念我不工作，傳訊息給我說該上班了，但我在澎湖啊！我第七周才加入宣傳，原本想說不會破兩億，現在真的覺得很感動。」



這是王柏傑首部破億電影作品，他表示都有收到粉絲寫的小卡片，「我每個都有打開，真的很用心欸他們，他們都是美術小天才，看到文字超感動。」林柏宏則補充，是希望王柏傑能一起參與，跟大家一起共享賣座喜悅，打趣回應：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」兩人一來一往，默契互動笑翻全場。



《96分鐘》入圍今年金馬獎5項技術獎項，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，在片中與蔡凡熙上演激烈對打戲的林柏宏表示與有榮焉：「我有一種我也入圍的感覺！」蔡凡熙更自信回應：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」人正在LA遊學的宋芸樺，則透露在美國的朋友都說很想看《96分鐘》，開玩笑說：「像是我的一些好萊塢巨星朋友們啊，比如說我老公萊恩葛斯林也很想看。」

廣告 廣告

王柏傑開心加入《96分鐘》謝票宣傳。（圖／王人傑攝）

更多緯來新聞網報導

嘉義名店闆娘辛苦25年罹癌！吳玫姗獲白沙屯媽祖庇佑圓夢

勾惡遭控「強吻性騷又逼墮胎」 辣妹網紅郭鬼鬼曝私下真面目