《96分鐘》票房破2億全台謝票 林柏宏傳訊王柏傑「該上班囉」

《96分鐘》累計票房突破2億元，8日導演洪子烜（左起）、主演孔令元、呂雪鳳、林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙以及監製鄒介中出席謝票記者會。（華影國際提供）

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96 分鐘》突破2億票房，8日主演群林柏宏、王柏傑、宋芸樺等人齊謝票，這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，林柏宏一直說他不工作，甚至還傳訊息：「該來上班囉！」收到訊息後他便趕緊加入映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。

林柏宏也打趣回應：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破2億的票房。」兩人一來一往，默契互動笑翻全場。而特地從美國飛回來快閃工作、謝票的宋芸樺，則是表示身邊有許多朋友們都正在敲碗上映，期待《96分鐘》列車可以一路開到歐美，王柏傑也接力許願：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」

《96分鐘》強勢入圍今年金馬獎5項技術獎項，蔡凡熙更自信回應：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」監製鄒介中難掩激動地表示：「拍攝過程非常艱辛，從災難場面的設計到角色情感的拿捏，每個細節都傾注了團隊的心血。能被觀眾看到、感受到，是我們最大的榮幸。」他透露，《96分鐘》後續仍有多項海外洽談計畫正在進行，希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。

