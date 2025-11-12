《96分鐘》票房衝破2億全台謝票 北中南四場見面會粉絲熱情爆棚

▲《96分鐘》上映至今，累計票房突破兩億元大關。（圖／華影國際提供）

【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，現正全台熱映中！《96分鐘》上映以來口碑與票房持續攀升，累積票房正式突破2億元大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》於日前舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體，王柏傑也首次與片中飾演老婆的姚以緹同台。

年度災難動作鉅獻《96分鐘》自上映以來話題不斷，憑藉緊湊劇情、震撼災難場面與感人至深的人性描寫席捲全台，上映兩個月以來，累積票房正式突破兩億元大關，榮登2025年台灣電影票房冠軍。為感謝全台觀眾熱烈支持，《96分鐘》特別舉辦北中南共四場「破兩億謝票見面會」，由監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元現身與觀眾互動，向一路支持的影迷與戲院表達最誠摯的謝意。全台限量四場的《96分鐘》謝票見面會開賣即秒殺，一分鐘內全數完售，不少粉絲在網路上求讓票，見面會現場氣氛更是熱烈沸騰，主創團隊一登場宛如偶像團體，與觀眾擊掌互動嗨翻全場。

「雙柏」林柏宏與王柏傑首度公開合體掀起高潮，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，他收到來自林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻加入第六週的映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。林柏宏也打趣回應：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」兩人一來一往，默契互動笑翻全場。特地從美國飛回來快閃工作、也湊巧搭上這次謝票見面會列車的宋芸樺，則是表示身邊有許多朋友們都正在敲碗上映，期待《96分鐘》列車可以一路開到歐美，王柏傑也接力許願：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」「阿輝舅舅」蔡凡熙拍戲之餘持續在社群上到處「海巡」、與網友互動，宣傳可說是不留餘力。孔令元興奮表示：「非常開心可以參與謝票，期待今天跟北中南觀眾互動擊掌！」鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的一部片！」

《96分鐘》強勢入圍今年金馬獎五項技術獎項，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，在片中與蔡凡熙上演激烈對打戲的林柏宏表示與有榮焉：「我有一種我也入圍的感覺！」蔡凡熙更自信回應：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」監製鄒介中難掩激動地表示：「拍攝《96分鐘》的過程非常艱辛，從災難場面的設計到角色情感的拿捏，每個細節都傾注了團隊的心血。能被觀眾看到、感受到，是我們最大的榮幸。」導演洪子烜也特別感謝觀眾願意走進戲院：「能在這個時代讓觀眾重新體驗電影的震撼與情感，是我們的初衷。」隨著票房、口碑熱度延燒，外界也關注續集計畫進展，導演洪子烜語帶保留地說：「我們確實有在討論幾個不同方向的劇本，希望延續這份感動，帶給觀眾更震撼、更有情感厚度的作品。」監製鄒介中則透露，《96分鐘》後續仍有多項海外洽談計畫正在進行：「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」