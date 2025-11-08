《96分鐘》票房飆破2億謝票 林柏宏Cue王柏傑「該上班囉」

蔡凡熙（右起）、姚以緹、王柏傑、宋芸樺、林柏宏、呂雪鳳、孔令元出席謝票見面會。華影國際提供



《96分鐘》票房突破2億元大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍，昨（11╱8）舉辦北中南4場謝票見面會，林柏宏、王柏傑首度公開合體，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露收到林柏宏傳訊：「該來上班囉！」便立刻加入第6周的映後活動，林柏宏也打趣說：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破2億的票房。」

監製鄒介中、導演洪子烜率領林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元現身「破2億謝票見面會」與影迷互動，特地從美國飛回來快閃工作的宋芸樺則表示有許多朋友都期待《96分鐘》列車可以一路開到歐美，王柏傑接力許願：「期待監製帶我們去L.A.找宋芸樺！」

宋芸樺（右起）、林柏宏、蔡凡熙與影迷互動。華影國際提供

談及《96分鐘》入圍金馬獎「最佳攝影」、「最佳視覺效果」、「最佳美術設計」、「最佳動作設計」與「最佳音效」5項技術獎項，在片中與蔡凡熙激烈對打的林柏宏表示與有榮焉：「我有一種我也入圍的感覺！」蔡凡熙也說：「他們有入圍，代表我們執行得很好。」

蔡凡熙拍戲之餘持續在社群上「海巡」、與網友互動，宣傳不留餘力；孔令元興奮表示：「非常開心可以參與謝票，期待今天跟北中南觀眾互動擊掌！」鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的1部片。」

