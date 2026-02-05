「96分鐘」紅到海外 登Netflix非英語全球榜第4名

（中央社記者王心妤台北5日電）國片「96分鐘」是台灣首部以高鐵為題材的災難電影，全台票房達新台幣2億元，在Netflix上架後闖進全球非英語電影排行榜第4名，也進入非洲、美洲等全球共24個國家前10名。

根據影音串流平台Netflix提供資料，1月26日至2月1日的全球非英語電影排行榜中，「96分鐘」登上第4名，在台灣、香港、泰國、新加坡、越南都攻下冠軍，也在非洲、美洲等全球共24個國家進入排行榜前10名。

導演洪子烜表示，全球這麼多觀眾關注這部片，真實感受到Netflix讓世界觀眾跟電影的距離變近了，「謝謝所有觀看這部電影的你們，也希望大家都能順利面對人生中的電車難題。」監製鄒介中則開心這部片讓更多人看見台灣。

男主角林柏宏表示，很開心電影受到觀眾青睞，希望大家多看幾遍，相信除了刺激，電影細節也能給予感動。女主角宋芸樺表示，「看著來自各地觀眾的留言，謝謝所有一起上車的人，希望這輛車不只不停站，還能一直往前開。」（編輯：張雅淨）1150205