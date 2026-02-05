《96分鐘》紅遍全球24國 衝Netflix排行榜第四名

《96分鐘》登上國際舞台。（圖／Netflix提供）

首部以台灣高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》累積全台2億票房，自1月30日在Netflix上線後的三天內累積了310萬次觀看。今（5日）公布《96分鐘》在本週全球非英語電影排行榜中榮登第四名佳績，不僅在台灣、香港、泰國、新加坡、越南等地有好成績，更在非洲、美洲等全球共24個國家進入排行榜前十。

在片中有精彩動作戲的林柏宏開心表示：「很感謝很開心受到全球觀眾的青睞，希望大家能多看幾遍，除了一起感受緊張刺激，相信電影的許多細節會讓你們多一點感動。」宋芸樺則分享：「《96分鐘》真的開到世界各地了，人在LA，看著來自各地觀眾的留言，謝謝所有一起上車的人，希望這輛車不只不停站，還能一直往前開。」

飾演警察局長李傑的李李仁則説：「希望台灣的電影有機會讓更多不同文化的地區觀眾看到，謝謝Netflix讓全球喜歡電影的觀眾有共同的連結！《96分鐘》不只是動作災難片，電影裡充滿著各種人性的糾葛，家人親情跟愛！選擇題沒有對或錯，只希望現實生活中，每個人都能做對的選擇，每天都幸福平安！」

對於電影在Netflix上收穫如此佳績，導演洪子烜表示：「看到全球這麼多的觀眾關注《96分鐘》，真實的感受到Netflix拉近了世界觀眾與這部電影的距離，謝謝所有觀看這部電影的你們！也希望大家都能順利面對人生中的電車難題。」監製鄒介中則分享：「很開心全球的觀眾可以透過Netflix平台喜愛《96分鐘》這部台灣的電影讓更多的人看見台灣。」

