《96分鐘》衝上Netflix全球熱播榜第2名 再寫國際新頁續集有譜

台灣災難動作電影《96分鐘》再創里程碑，於1月30日正式上架Netflix後聲勢持續攀升，最新數據顯示，影片已衝上Netflix全球熱播電影榜第2名，寫下Netflix史上台灣作品的全新紀錄，更於54個國家與地區攻上排行榜前10名，同時締造「台灣作品電影日榜最高排行紀錄」、「最多國家電影日榜冠軍」與「最多國家前十名」3重新紀錄。

其中表現尤為亮眼的市場包括台灣、香港、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、摩洛哥、奈及利亞等9個地區電影榜冠軍，氣勢席捲全球。最新統計也顯示，電影於全球共有24個國家與地區挺進排行榜前3名，熱度持續擴散。

在亞洲市場，《96分鐘》表現同樣強勢，除橫掃多地單日榜冠軍外，更於台灣、香港、新加坡、泰國、越南、菲律賓、奈及利亞等7個地區電影榜 蟬聯3天冠軍；同時也在韓國、日本、西班牙、葡萄牙、墨西哥等地首日即攻入前10名。

回顧院線表現，《96分鐘》作為台灣首部以高鐵為題材的災難動作大片，於2025年上映期間即以高完成度與緊湊節奏獲得觀眾口碑肯定，最終橫掃全台票房，創下2.07億元新台幣的亮眼成績，被外界視為近年台灣類型電影的重要突破。

隨著電影在Netflix上線後再度引爆全球熱潮，官方也於貼文中透露，相關續集計畫已開始籌備，消息一出立刻引發影迷熱烈討論，紛紛留言表示期待續集世界觀的進一步延伸。對此，製作團隊也感性表示感謝全球觀眾的支持與回饋：「這趟96分鐘的旅程，仍在世界各地疾速前行中。」這場從台灣出發的高速倒數，顯然還未到終點。

