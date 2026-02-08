《96分鐘》衝上Netflix全球電影榜第2名 刷新國片收視紀錄

台灣災難動作電影《96分鐘》自2026年1月30日於串流平台 Netflix 正式上架後，其觀看數據在短時間內迅速攀升。根據最新公布的全球熱播電影榜單顯示，該片已強勢登上全球排行榜第2名，這不僅是台灣電影在該平台的歷史最佳成績，也代表台灣影視作品在國際市場的擴散力邁入新階段。統計資料指出，該片已於全球54個國家與地區攻入前十名。

橫掃全球54國排行榜 多地蟬聯收視冠軍

在個別市場的表現上，《96分鐘》展現了極佳的收視韌性。該片目前在台灣、香港、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、摩洛哥及奈及利亞等9個地區奪下電影榜冠軍。其中，在台、港、星、泰、越、菲、奈及利亞等7個地區，更寫下連續3天蟬聯冠軍的紀錄。

廣告 廣告

此外，電影於全球共有24個國家位居排行榜前三名，甚至在非亞洲市場如西班牙、葡萄牙、墨西哥與日本、韓國等地，上線首日即攻入前十名，顯示其災難動作類型在不同區域皆具備高度討論度。

從高鐵題材出發 院線票房與國際影展雙獲肯定

回顧《96分鐘》的製作歷程，該片作為台灣首部以高鐵為背景的災難動作大片，於2025年院線上映期間即獲得市場高度關注。憑藉緊湊的敘事節奏與製作完成度，全台票房最終累計達2.07億元新台幣，被視為近年台灣類型電影的重要突破。作品在影視專業領域亦獲多項肯定，除了獲選為第27屆台北電影節開幕片，更入選第29屆韓國富川國際奇幻影展競賽單元，成功將台灣電影推向國際影展平台。

金馬獎技術實力加持 官方證實續集進入籌備階段

在技術表現層面，《96分鐘》於第62屆金馬獎獲得多項入圍，並最終抱回最佳視覺效果獎，其攝影、美術、動作設計與音效皆展現出具備國際水準的製作實力。隨著電影在串流平台引發全球熱潮，官方也正式透露相關續集計畫已進入籌備階段，預期將進一步延伸該系列的世界觀。製作團隊對於全球觀眾的支持表示感謝，並認為這項成績是對台灣影視團隊在類型電影開發上的重要鼓勵。