《96分鐘》賣破2億！林柏宏、王柏傑首同台 他霸氣回應遺珠說
國片《96分鐘》票房突破2億元，主演林柏宏、王柏傑首度合體宣傳，並與宋芸樺等演員共同跑遍北中南謝票。「雙柏」在活動中分享彼此的私下對話，宋芸樺則在美國進修期間仍不忘為電影宣傳，另外林柏宏儘管未能入圍金馬獎影帝，但他霸氣回應，也展現出對團隊成就的肯定與支持。
林柏宏與王柏傑這對「雙柏」終於在《96分鐘》賣破2億的謝票活動合體，王柏傑透露，林柏宏曾傳簡訊給他說：「你還不來上班嗎？你不要再混了。」媒體吃瓜問：「是要鼓勵他嗎？」林柏宏趕緊補充說明，當時王柏傑在澎湖忙著拍戲。這部電影不僅開出紅盤，更破天荒地在上映七、八週後仍持續舉辦映前映後活動，展現了驚人的票房續航力。
目前在美國進修遊學的宋芸樺也積極參與宣傳，她表示在美國有許多朋友都想看這部電影，因為歐美地區尚未上映。宋芸樺開玩笑地說她的「好萊塢巨星朋友們」都很想看《96分鐘》，笑喊「例如我老公萊恩葛斯林」，隨後見林柏宏改口：「對不起，我老公現在在這。」引起現場一陣歡笑。
《96分鐘》此前已在金馬獎中入圍五項技術獎項，雖然林柏宏被外界稱為「影帝遺珠」，但他對此展現出霸氣態度。林柏宏強調：「我們的武術指導有入圍動作設計獎，我覺得對我來說，我也有一種入圍的感覺。」蔡凡熙也自信表示：「因為他們有入圍，就代表我們執行得很好。」被一旁王柏傑虧：「他們上台還要感謝你們！］，氣氛歡樂。
至於林柏宏是否會出席金馬獎頒獎典禮，他表示正在等待官方公布，並期待能共襄盛舉，展現對這場華語電影盛事的支持。
更多 TVBS 報導
《角頭》、《96分鐘》接棒破億！李遠集結30劇組「國片億起來」要讓票房更狂
《96分鐘》上映破1.7億！台灣首部高鐵災難片 觀眾映後淚崩
傳跟林柏宏「搶男主大位」！ 吳慷仁發聲闢謠：說搶便當吃我相信
《96分鐘》票房9600萬破億倒數！ 口碑延燒 宣布進軍海外
其他人也在看
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 林柏宏受訪 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，主演林柏宏（前）出席受訪分享該片入圍5項金馬獎的心情。中央社 ・ 15 小時前
「96分鐘」破2億大關 導演承認討論續集劇本中
（中央社記者王心妤台北8日電）國片「96分鐘」上週票房突破新台幣2億元，演員林柏宏、宋芸樺、王柏傑等人今天出席謝票活動。對於是否有續集，導演洪子烜承認已開始討論多個方向的劇本，盼延續此片的感動。中央社 ・ 10 小時前
高國豪20分10助攻！ 攻城獅打爆新北國王｜#鏡新聞
關注TPBL職籃消息，新竹攻城獅，今天（11/8）靠著高國豪，拿下本季新高20分，外帶10助攻，加上洋將克雷格首秀狂飆32分，在第四節直接打爆對手，最終以108比89擊敗新北國王，成功終止2連敗，而國王則吞下4連敗。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。屏東南州的蓮霧園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。（圖／民視新聞）船隻後頭，拖著成排的蚵棚架，蚵農準備把蚵棚拖回，就算蚵串不大也先收回，因為鳳凰颱風恐撲台，嘉義東石鄉的蚵農不敢大意，預做防颱準備。蚵農表示，像這個棚子，用好了你也要固定好啊，你沒固定好，到時颱風來又吹得亂七八糟、天都還沒亮就出門了，就棚子再固定好啊，不然這颱風來吹了又不見。小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損。（圖／民視新聞）蚵農說，上回颱風，放在布袋的10個蚵棚都被吹走，就擔心舊事重演，蚵農仔細用線將棚架固定好，避免強風來襲，棚架碰撞受損。蚵農表示，現在出去又繼續拖，趕不及啦，50年來像這個時候還不曾遇過颱風，現在卻都要拖進來。至於在屏東南州的蓮霧園，果農爬上爬下修剪樹枝，整理果園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。南州蓮霧農表示，沒有什麼防颱措施耶，就是期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重。而東港碼頭，周末還是湧現遊客搭船，準備到小琉球旅遊，不過受颱風影響，擔心出現封島，一箱箱運補物資，已經提前送上船，運送到小琉球，船公司也決定提早收班。船公司人員表示，11月10號禮拜一的時候，我們會提早收班，11月11號禮拜二、11月12號禮拜三這兩天，因為是影響台灣最大的時候，所以這兩天預定是全天停航。水上活動業者表示，有接到遊客電話，都直接取消退費了，我們會先把獨木舟、SUP會陸續搬回來店裡。小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損，11月了還有秋颱來襲，業者只盼老天爺，別帶來太大風雨。原文出處：鳳凰颱風來勢洶洶！ 東石蚵農「固定棚架」盼減少災損 更多民視新聞報導鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝民視影音 ・ 10 小時前
邊境查驗零信任、零容忍！卓榮泰下令4要求
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，針對未來檢疫，提出四項具體要求，同時請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
不是瑪格羅比！《美國殺人魔》翻拍版澄清主角不會更換性別 導演強調會忠於原著
由《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）與《挑戰者》（Challengers）導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的《美國殺人魔》（American Psycho）翻拍版，近日在網路上掀起熱烈討論。英國媒體日前爆料，主角「派崔克貝特曼」（Patrick Bateman）將改由瑪格羅比（Margot Robbie）出演女版殺人狂，並強調這將是一場「性別翻轉版重生」。消息一出引爆粉絲討論，但根據外媒《Deadline》獨家報導，這項傳聞已被證實為誤會——新版《美國殺人魔》不會進行性別更換，瑪格羅比也未參與此計畫。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。多名員警，以車追人，來到小巷弄裡，攔截圍捕，大陣仗街頭上演警匪追逐，也讓經過路人快嚇壞，還有人趕快躲起來。目擊民眾直呼，簡直像上演電影情節，彷彿「大逃殺！超可怕！第一次親眼看到」，街頭上演暴力衝突，原來是因為百萬債務起衝突！高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）事發就在7號下午，台北市中山林森北路一帶，一名唐姓男子，向高利貸借了50萬，半年後連本帶利被要求償還100萬，覺得金額太高了，特地找了"債務整合公司"幫忙，派4個人來喬債，雙方相約在咖啡廳談判，喬了半小時談判破裂，雙方一言不合、大打出手，更亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，手部濺血。高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）衝突爆發完，7人各自鳥獸散，員警兵分多路，到處逮人，成功將嫌犯通通逮捕。只是喬債喬到濺血，這下錢沒討成，還得狼狽進警局。原文出處：為債務街頭大逃殺！ 兩派人馬7人路上追砍警圍捕 更多民視新聞報導「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 10 小時前
台灣醫療報導獎 中央社刻畫長照醫療獲佳作
（中央社台北8日電）中華民國醫師公會全國聯合會今天頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社以「重返出診的年代-長照醫療送到家」專題，獲平面類佳作。中央社 ・ 10 小時前
安世半導體爭端 陸同意荷派員磋商
隨著聚焦荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的爭端持續延燒，中國商務部8日呼籲荷蘭採取實際行動解決問題，恢復全球半導體供應鏈穩定，並稱中國已同意荷蘭經濟部派員赴中磋商的請求。中時財經即時 ・ 12 小時前
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 10 小時前
鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，現場唱起中國紅色歌曲安息歌，還有人高喊兩岸一家親，尤其追思的對象，還包括共諜吳石，更讓外界質疑她是為統戰活動背書。鄭麗文澄清，她要紀念政治受難者，跟吳石是間諜不同。民進黨立委諷刺，蔣介石若地下有知，恐怕會哭出來。國民黨主席鄭麗文，一一向政治受難互助成員鞠躬握手，一度眼眶泛紅，旁邊還有人高喊這句話。民眾：「鄭麗文主席加油，兩岸一家親，我們都是中國人。」鄭麗文出席50年代白色恐怖秋祭追思大會，現場不僅高唱中國紅色歌曲安息歌，司儀宣讀祭文還提到實現兩岸統一，統戰意味相當濃。而追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。面對外界質疑配合中共統戰，和國民黨史觀背道而馳。鄭麗文受訪再改口稱，吳石跟白色恐怖政治受難者不一樣。國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，讓外界質疑她是為統戰活動背書。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「吳石先生他是懷有任務的，情報工作者是做間諜工作的，所以跟我們所認知的，政治思想的政治犯，是有所不同的。」立委（民）林楚茵：「嘴巴說不要，但身體很誠實，還是去祭拜了吳石，我們都知道吳石這個共諜，如果當時他成功的話，中華民國就不存在，而中國國民黨也就消失了，只能說如果蔣介石地下有知，想著想著也會大哭出來。」民進黨立委點名，吳石當時被蔣介石槍斃，就是最好證明，主辦單位竟然還把共諜吳石列為"犧牲烈士"。國共之間的敏感議題，鄭麗文似乎把白色恐怖的歷史悲劇，當成兩岸和解的工具？國民黨主席鄭麗文：「會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果，但是這並不代表，因為我們的主張不一樣，我們就要兵刃相見。」鄭麗文追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。（圖／民視新聞）立委（民）陳培瑜：「所有熟悉台灣民主自由，發展歷史的人應該都知道，反共一直是中國國民黨的主張，但很可惜鄭麗文不但忘記了，國民黨的黨綱，也忘記了台灣過去這段歷史，對於現在的鄭麗文來說，她心裡面有的，可能只有共產黨的黨綱。」被轟打著追求兩岸和平的名號，實際上合理化中國共產黨的滲透，鄭麗文言行一再被檢驗！原文出處：鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 9 小時前
竹東客家粄圓節湯圓料理競賽 社區媽媽組9隊拚創意
新竹縣竹東客家粄圓節今天在客家戲曲公園登場，「百變湯圓創意秀」活動中，東泰高中餐飲科師生端出5道湯圓料理秀創意，社區媽媽也組隊比賽拿手菜，有色彩繽紛的湯圓，也有造型可愛的圓仔，融合傳統廚藝與現代新意，讓民眾大開眼界。竹東客家粄圓節「圓粒覺醒‧竹東超有料」活動，邀請東泰餐飲科學生帶來5道創意湯圓料理，自由時報 ・ 9 小時前
連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦
民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，認為此制度會使選務變得更加複雜，並且可能為電子投票鋪路。他表示，這樣的做法並不是進步，而是災難。他建議選前應放「民主假」，增加交通班次及降低票價，以便讓民眾能夠回家投票，而不必改變現有的投票制度。不料卻被粉專抓包英文打錯字，狠酸連最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。中天新聞網 ・ 10 小時前
粉絲不捨于朦朧善良卻慘死！通靈師曝前世因果喊：致命劫
娛樂中心／綜合報導中國男星于朦朧9月11日傳出墜樓身亡，不過由於身上被換上乾淨衣物，加上腹部有繃帶纏繞情況，讓粉絲認為死因並不單純。後續更傳出于朦朧生前曾參加一場多人聚會，遭到潛規則、凌虐後「被墜樓」。究竟于朦朧的死因為何，外界眾說紛紜。如今有網友不捨表示，為何善良、乾淨的于朦朧會遇上悲劇。近日有通靈師透露其前世關聯，引發大量關注。民視 ・ 10 小時前
立冬進補！ 台中、南投薑母鴨名店「業績翻倍」
立冬進補！ 台中、南投薑母鴨名店「業績翻倍」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
鄭任汶專欄：賴清德與卓榮泰要有「被討厭的勇氣」
最近幾件事看似彼此無關，但跟民進黨政府要堅持怎樣的「執政價值」息息相關。那就是普發一萬現金、吳音寧掌台肥不成，以及立院藍白政黨主導停砍公教年金的修法，此三件事考驗著賴卓體制的政策選擇與政治判斷。前兩項，民進黨政府前倨後恭的結果落得灰頭土臉；最後一項的年改，立院民進黨團力擋，但少數不敵多數，全案保留送朝野協商。當天、周四下午，前總統蔡英文非常罕見的跳出來發文，「年金改革，不該半途而廢。只靠政府預算，救不了大家的退休金。」但至今還不見賴卓體制對外的正式態度，頗讓外界擔憂與注目。鏡報 ・ 21 小時前
南珉貞心疼「野獸」林志傑受傷 一個舉動讓她驚呼：真的不愧是傳奇！
P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館舉行主場開幕戰，Fubon Angels的韓籍成員南珉貞受訪時，特別提到球隊老將「野獸」林志傑的退休話題。南珉貞坦言自己對「傑哥」印象深刻，形容林志傑是「真正的傳奇人物」。鏡報 ・ 11 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 15 小時前
淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四...大愛電視 ・ 9 小時前
6金控推淨零轉型 方螢基盼發揮影響力、張傳章籲落實「加碼」
由金管會催生成立，中信金控、玉山金控、元大金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等6家機構共組的「永續金融先行者聯盟」7日舉行成果發表記者會，即將出任第四屆聯盟主席的第一金控總經理方螢基表示，將穩步前行，依循聯盟既定計畫，為台灣永續發展注入更多的行動力跟影響力。兆豐金總座：不能只有減碼鼓勵兆豐金控總經理張傳章答覆媒體詢問時，語重心長呼籲，「既然是先行者聯盟，大......風傳媒 ・ 8 小時前