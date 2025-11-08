《96分鐘》賣破2億！林柏宏、王柏傑首同台 他霸氣回應遺珠說

國片《96分鐘》票房突破2億元，主演林柏宏、王柏傑首度合體宣傳，並與宋芸樺等演員共同跑遍北中南謝票。「雙柏」在活動中分享彼此的私下對話，宋芸樺則在美國進修期間仍不忘為電影宣傳，另外林柏宏儘管未能入圍金馬獎影帝，但他霸氣回應，也展現出對團隊成就的肯定與支持。

《96分鐘》歡慶票房突破2億。（圖／周育鋒攝）

林柏宏與王柏傑這對「雙柏」終於在《96分鐘》賣破2億的謝票活動合體，王柏傑透露，林柏宏曾傳簡訊給他說：「你還不來上班嗎？你不要再混了。」媒體吃瓜問：「是要鼓勵他嗎？」林柏宏趕緊補充說明，當時王柏傑在澎湖忙著拍戲。這部電影不僅開出紅盤，更破天荒地在上映七、八週後仍持續舉辦映前映後活動，展現了驚人的票房續航力。

《96分鐘》「雙柏」終於合體現身。（圖／周育鋒攝）

目前在美國進修遊學的宋芸樺也積極參與宣傳，她表示在美國有許多朋友都想看這部電影，因為歐美地區尚未上映。宋芸樺開玩笑地說她的「好萊塢巨星朋友們」都很想看《96分鐘》，笑喊「例如我老公萊恩葛斯林」，隨後見林柏宏改口：「對不起，我老公現在在這。」引起現場一陣歡笑。

《96分鐘》此前已在金馬獎中入圍五項技術獎項，雖然林柏宏被外界稱為「影帝遺珠」，但他對此展現出霸氣態度。林柏宏強調：「我們的武術指導有入圍動作設計獎，我覺得對我來說，我也有一種入圍的感覺。」蔡凡熙也自信表示：「因為他們有入圍，就代表我們執行得很好。」被一旁王柏傑虧：「他們上台還要感謝你們！］，氣氛歡樂。

至於林柏宏是否會出席金馬獎頒獎典禮，他表示正在等待官方公布，並期待能共襄盛舉，展現對這場華語電影盛事的支持。

