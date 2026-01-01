96年次役齡男子 元旦起出國須取得短期出境核准

（中央社記者賴于榛台北1日電）內政部今天表示，民國96年次出生的男子今天起為役齡男子，尚未履行兵役義務者，必須在出國前30天提出短期出境申請，並取得役男核准通知單，才能順利出境。

根據兵役法第3條，男子年滿18歲的翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子。內政部今天透過新聞稿指出，96年次出生的男子，自今天起為役齡男子。

內政部說，提醒96年次（含）以前出生的役齡男子，若尚未履行兵役義務者，在出國前須到「役男短期出境線上申請作業系統」（https://service.dca.moi.gov.tw/departure/）等提出申請，才能安心出國。

內政部表示，役男上網申請短期出境，若系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過4個月，但役男一旦列入梯次徵集對象（即將入營）或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

內政部呼籲，役男如有短期出國的規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，如無法順利申請時，請儘早向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所尋求協助處理；另如有系統操作過程問題，歡迎撥打1996內政服務熱線洽詢。（編輯：翟思嘉）1150101