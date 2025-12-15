96年次男子注意！ 1月1日起出國要先申請核准

▲ 圖 / 台北市政府兵役

台北市 / 林彥廷 綜合報導

115年即將來臨，96年出生的男子，自115年1月1日起即正式成為役男身分，按照相關規定，在還沒有履行兵役義務以前，如果要出國旅遊或讀書，都必須經過申請核准才能出境。

台北市政府兵役局表示，每年元旦及春節連假時，常有役男因未提前申請出境核准，而發生在機場無法登機、行程受阻的情形。要規劃短期出國的役男，請儘早於出國日前3至30天之內申請，申請方式非常簡便，只要上網連結兵役局網站進入「役男線上申請短期出境」，輸入基本資料，經查核無管制情形者可立即核准，核准通知單自核准日起1個月內可多次使用，出境最長不可超過4個月，如超過期限者，當年及次年都會被限制出境，請役男務必留意！

兵役局李治安局長說，如果役男是打算要出國讀書，也要符合就學年齡限制的規定，大學以下學歷到24歲、研究所碩士班到27歲、博士班則是到30歲。

李治安強調，服兵役是國民應盡的義務，役男一旦出境逾期未歸，役政單位就會依法催告返國，經催告仍未返國，並經認定有違反妨害兵役相關規定，就會移送法辦，以維護兵役公平。有關役男出境相關規定事宜，請參閱兵役局網站/役男出境簡介。

