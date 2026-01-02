96檔台股基金2025年完勝大盤！Top 20「基」優生一表看 鉅亨買基金：2026行情不看淡

統計台股主動式基金去（2025）年整體表現，多達 96 檔績效勝過台股大盤表現，相當亮眼。 （主動基金示意圖）

[Newtalk新聞] 台股 2025 年再創歷史新高，全年上漲 25.7% 亮麗封關、年線「連三紅」，展現強勁多頭氣勢。統計台股主動式基金去（2025）年整體表現，多達 96 檔績效勝過台股大盤表現。展望 2026 年，「鉅亨買基金」認為，AI 已從單純技術突破，正式進入驅動產業升級與經濟成長的新階段，相關應用需求加速擴張，身處關鍵供應鏈的台灣，將持續成為全球資金關注焦點，台股 2026 年行情仍看俏。

根據理柏（Lipper）台灣資料統計，台灣股票基金總計有 129 檔，其中 96 檔在 2025 年績效，表現贏過大盤 29.6% 的含息報酬率，甚至多達 47 檔基金年度報酬超過 50%，主動式基金整體表現相當突出。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣市場屬於資訊落差大、波動度高的淺碟型市場，真正的投資價值，往往藏在市場尚未完全反映的產業與企業中。主動式基金管理團隊憑藉長期研究、產業洞察與企業追蹤能力，能在震盪中辨識趨勢、精準選股，這正是持續創造超額報酬的關鍵。

觀察在 96 檔完勝台股大盤的主動式基金中，前 20 強近一年的績效亦高於台灣股票類基金的平均值 41.1%。其中以「街口台灣基金」的含息報酬率 73.5% 居冠，「安聯台灣科技基金」及「合庫台灣基金」也以 69%、67.3%，占據二、三名。

張榮仁指出，近兩年 AI 技術快速滲透全球產業，從雲端運算、高效能運算到終端應用，AI 已成為帶動跨產業整合與供應鏈重塑的核心引擎。而擁有完整半導體、電子製造與系統整合實力的台灣，成為全球 AI 發展的關鍵角色。隨 AI 應用持續落地，不僅推升企業生產力與自動化程度，也加速產品創新並擴大獲利空間。即便美國科技巨頭競逐 AI 技術，對台灣供應鏈的依賴反而有增無減，進一步鞏固台灣在全球 AI 競賽中的戰略地位。

從總體經濟面觀察，台灣 2025 年第三季 GDP 成長率達 8.2%，明顯高於中國同期的 5.2%，主要動能來自機械設備投資與高科技出口。雖內需消費成長相對溫和，但資本支出與外貿表現強勁，凸顯台灣在製造投資與全球供應鏈中的競爭優勢。隨美國 AI 投資持續擴張，台灣高科技產品出口需求預期維持高檔，上市櫃企業營收與獲利動能可望同步提升，為台股中長期走勢提供基本面支撐。

