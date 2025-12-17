96歲老榮民…婚後3天「寫遺書贈房」小36歲陸配討不回！法官1句話解套

記者簡榮良／高雄報導

要錢不要人，劇情曲折不輸八點檔！高雄一名96歲老榮民與相差36歲的中國女子大談「爺孫戀」，婚後第3天就寫遺書、過戶房產，但陸配獅子大開口頻頻要求加碼百萬現金，老榮民這才醒了、翻臉打官司要討回房產，最終敗訴。主因是有錄音證據顯示老榮民是自願贈與。不過，判決中法官留一句話耐人尋味：妻子若未盡照顧義務，配偶依法仍可以聲請撤銷贈與，把房屋拿回來。

高雄一名96歲老榮民與相差36歲中國女子大談爺孫戀，婚後第3天就寫遺書、過戶房產。（示意圖／Pexels）

這場爺孫戀在外人看來不單純！判決書指出，2022年4月16日，老榮民當時93歲與小他36歲的中國女子登記結婚，3天後，將位於鳳山區的大樓過戶給中國女子，對方欲求不滿，要求加碼200萬現金，鬧得雙方不愉快，老榮民被小孩接回家住，這才曝光房產已過戶。

老榮民指控，婚後中國女子就不斷慫恿把房子過戶給她，他拒絕後，女子未經同意私自拿印鑑辦理過戶，接著人間蒸發，因此憤而要求歸還房產，昔日鴛鴦對簿公堂。

中國女子則委屈巴巴說道，老榮民獨居、老了要人照顧，自己從2014年就殷勤主動擔起照顧責任。婚後老榮民自認年事已高，為了讓另一半生活無憂，委託她辦理過戶等手續，經過戶政、地政人員致電確認無誤，贈與行為才生效。

法官審理後認為，有錄音檔證據顯示老榮民曾承諾婚後財產均歸陸配所有，甚至還立了遺書，也同意女子代為辦理過戶手續，因此判決榮民敗訴，仍可上訴。

不過有趣的是，法官在判決書中留了一手，「妻子若未盡照顧義務，配偶依法仍可以聲請撤銷贈與，把房屋拿回來」。

