96歲阿公住院故事感動全網 賴清德祝福：健康呷百二 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

一名網友近日在社群平台分享96歲阿公住院、恢復意識後拿起手機觀看政論節目「要看賴清德」，引發廣泛討論。該網友表示，自己由阿公阿嬤隔代教養長大，面對阿公病況一度惡化，內心十分不安，直到看見阿公清醒、精神恢復，才終於鬆了一口氣。

該則貼文曝光後，不少網友留言祝福阿公早日康復。總統賴清德今（27）日也回應向家屬表達關心，祝福阿公早日康復、健康「呷百二」，並提醒近期天氣變化較大，阿公與家人都要多注意保暖。

賴清德也表示，政府會持續努力照顧人民、團結台灣，並請阿公安心休養、好好保重身體。

該名網友發文表示，自己從小由阿公阿嬤隔代教養長大，第一次即將面臨生離死別，內心既害怕又無助。他指出，96歲的阿公一向身體硬朗，長年維持運動習慣，7、80歲時仍能拉單槓、做伏地挺身，甚至曾參加胡瓜主持的廟口節目比賽，還拿過獎金。阿公不菸不酒，生活自律，過去一直相當健康。

然而上週阿公卻突然出現呼吸困難情況，因肺積水緊急送醫，病況一度相當嚴重，出現意識不清狀態，血氧濃度僅93%。網友坦言，每次想到阿公的狀況就忍不住落淚，也害怕必須面對最不願意發生的離別。

網友表示，這幾天只要有時間就會到醫院探視阿公，沒想到某次拉開病床簾子時，竟意外看見阿公正在使用手機，讓她當場愣住。原PO詢問阿公在看什麼，阿公回答正在看《台灣第一勇》，並提到「賴清德愈來愈有名聲了」，讓他又驚又喜，情緒瞬間轉為歡笑。

網友也特別強調，分享這段故事並無任何政治立場之意，並呼籲外界不要對政黨立場多做評論，他只是單純為阿公恢復清醒感到開心，也覺得看到阿公關注自己喜歡的人與事物，或許能讓心情更好、恢復得更快。最後，他也替阿公許下心願，祈禱能完成阿公對自己的期許，「願望是活到100歲」。

