一名網友昨日在社群分享她96歲阿公近日因病急住院、恢復意識後第一件事就是拿手機看「台灣第一勇」總統賴清德，引起萬名網友祝福，大讚這故事好溫馨可愛，已有破五萬網友按讚、破六百次分享。甚至還釣出賴清德親自回應，祝福阿公早日康復、健康「呷百二」，並提醒近期天氣變化較大，阿公與家人都要多注意保暖。





該則貼文曝光後，不少網友留言祝福阿公早日康復。總統賴清德今（27）日也回應向家屬表達關心，祝福阿公早日康復、健康「呷百二」，並提醒近期天氣變化較大，阿公與家人都要多注意保暖。

快新聞／96歲阿公住院清醒「第一件事滑手機看賴清德」感動全網 釣出本人獻上祝福

總統賴清德今（27）日也回應向家屬表達關心，祝福阿公早日康復、健康「呷百二」。（圖／截自Threads）





該名網友在社群平台Threads發文表示，自己從小由阿公阿嬤隔代教養長大，她一項面臨害怕面臨生離死別，面對這種狀況她內心感到既害怕又無助。她指出，96歲的阿公一向身體硬朗，長年有運動習慣，7、80歲時仍能拉單槓、做伏地挺身，甚至還曾參加胡瓜主持的廟口節目比賽拿獎金。阿公不菸不酒，生活自律，過去一直相當健康。





但上周阿公突然呼吸困難，因肺積水緊急送醫，血氧濃度掉到93%，阿公一度意識不清。網友坦言，每次想到阿公的狀況就忍不住落淚，也害怕必須面對最不願意發生的離別。





網友表示，這幾天只要有時間就會到醫院探視阿公，昨天拉開簾子時，竟意外看見阿公正用手機，原PO詢問阿公在看什麼，阿公回答正在看《台灣第一勇》，並提到「賴清德愈來愈有名聲了」，讓他又驚又喜。





網友也強調，分享這段故事並無任何政治立場之意，呼籲外界不要對政黨立場多做評論，他只是單純為阿公恢復清醒感到開心，也覺得看到阿公關注自己喜歡的人與事物，或許能讓心情更好、恢復得更快。最後，他也替阿公許下心願，祈禱能完成阿公對自己的期許，「願望是活到100歲」。





在以上感人故事曝光後，這名網友還「加碼爆料」，說今天阿公一直想不起來自己銀行密碼，怕畢生的辛苦錢都沒有了，試到快被鎖卡了，未料釣出威廉（賴清德）回覆後，阿公就想起來了，讓該網友笑到不行。





















