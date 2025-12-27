96歲阿公住院醒來「第一件事開手機看賴清德」 本尊暖心留言：祝健康呷百二

網友的阿公住院清醒後第一件事是看總統賴清德，讓原PO又驚又喜。翻攝Threads@caitlynnn.222



生命的熱情往往是最動人的故事。一名網友昨（12/26）在社群分享，96歲阿公因病緊急住院，血氧濃度一度低迷，讓家屬懸著一顆心；順利度過險境後，阿公醒來第一件事是拿起手機看政論節目，關注總統賴清德。熱血感人的貼文吸引將近6萬名網友按讚、破700次分享，也釣出賴清德本人親自留言，祝阿公「健康呷百二」。

原PO在Threads發文指出，自己是由阿公阿嬤帶大，沒想到突然要面臨生離死別，內心徬徨又無助。她提到，阿公身體一向健康，維持每天運動習慣，7、80歲還會拉單槓、做伏地挺身，也曾參加過胡瓜主持的廟口節目比賽拿獎金，96歲不菸不酒，過著自律的生活，健康狀況也維持得很理想。

不料，上周阿公突然因呼吸困難、肺積水緊急送醫，血氧濃度掉到93％，意識陷入昏迷。原PO坦言，因為害怕生離死別，一想到阿公就哭，內心充滿焦急與無助。

不過，令人驚喜的事發生了。原PO提到，她昨天到醫院探視阿公，拉開簾子之後，意外發現阿公正在滑手機，問阿公在看什麼，阿公說正在看《天下第一永》，還感嘆「賴清德愈來愈有名聲了」。

看到阿公清醒地應答，讓原PO高興得不得了，她強調，分享這段故事並無政治立場，單純很高興阿公恢復意識，看到長輩能對自己喜歡的事物展現熱情，也許能更快康復，也祈禱阿公能達成自己的心願、保持健康「活到100歲」。

貼文曝光後，許多網友留言為阿公打氣，連總統賴清德也親自回覆，祝福阿公早日康復、健康呷百二，並不忘叮嚀最近天氣變化大，阿公與家人們要多注意保暖，政府會努力照顧人民、團結台灣，請阿公安心。

事後，原PO還加碼爆料，表示阿公清醒後始終想不起銀行密碼，擔心一生積蓄化為烏有，緊張得一度試到差點被鎖卡。沒想到一看完總統的祝福，竟奇蹟般想起密碼，讓她笑開懷。

賴清德留言，祝原PO的阿公健康呷百二。翻攝畫面

