96歲阿公病榻清醒「滑手機」為看賴清德 釣出總統本尊暖心祝福

政治中心／程正邦報導

生命力有時就藏在對生活的熱情中。社群平台 Threads 近日流傳一段令人動容的故事，一名網友分享他 96 歲阿公因肺積水緊急住院，一度血氧低迷、意識不清，讓家屬焦急萬分。沒想到阿公度過險境、恢復神智後，第一件事竟然是拿起手機關注政論節目，並大讚總統賴清德。這段「超高齡粉絲」的熱血行徑不僅感動上萬網友，更成功「釣」出總統賴清德本人親自留言打氣。

從廟口獎金王到抗病勇士：96歲阿公的自律人生

廣告 廣告

原 PO 發文透露，阿公從小對她疼愛有加，兩人感情極深。這位 96 歲的長輩過去是鄰里間有名的「健康模範生」，生活極度自律，不菸不酒且維持長年運動習慣。令人驚嘆的是，阿公 70、80 歲時還能輕鬆挑戰單槓、伏地挺身，甚至曾登上胡瓜主持的外景節目展現體能、抱回獎金。

然而，上週阿公卻因呼吸困難被診斷出肺積水，血氧濃度一度掉到 93% 的危險邊緣，意識陷入模糊。原 PO 坦言，當時內心充滿恐懼與無助，深怕必須面對殘酷的生離死別，每天都在淚水中度過。

原PO透露，原本阿公忘記銀行密碼，因為總統賴清德暖心祝福，讓阿公突然想起密碼。（圖／翻攝自Threads @caitlynnn.222）

病榻清醒看政論：讚賴總統名聲好

轉機發生在近日。原 PO 到醫院探視時，拉開病床簾子竟看見阿公已經坐起身來，正專注地滑著手機。原 PO 好奇湊近一看，阿公笑著分享自己正在看政論節目，並感嘆：「賴清德愈來愈有名聲了！」

看著阿公恢復元氣後仍不忘關心國事，原 PO 驚喜交加。她特別強調，分享這段點滴並非宣揚政治立場，單純是看到長輩能回歸自己喜愛的興趣、展現對世界的熱情，令她感到莫大寬慰。阿公也許下心願，希望能保持健康，「挑戰活到 100 歲」。

總統留言變「記憶靈藥」：阿公驚奇想起銀行密碼

這則貼文意外釣出總統賴清德（威廉）帳號親自回覆。賴清德在留言中為阿公送上祝福，祈禱他早日康復、實現百歲心願。

更具戲劇性的是，原 PO 隨後加碼爆料，阿公清醒後一度為了忘記銀行密碼而苦惱，試到差點被鎖卡，擔心辛苦一輩子的積蓄化為烏有。沒想到在看到總統的祝福後，阿公心情大好、思緒瞬間接通，竟然奇蹟似地想起了密碼，讓家屬笑稱：「總統的祝福簡直是最佳強心針！」

更多三立新聞網報導

曝賴清德首戰台南市長「僅6議員相挺」 陳亭妃：仍高票連任變最大桶箍

賴清德轟藍白「擁抱習近平彈劾民選總統」 鄭麗文大笑：問題出在你身上

鄭習會進度曝光！賴清德嗆「怎相信沒條件？」 鄭麗文：別惡意帶風向

習近平想阻止賴清德連任⋯日媒爆中國AI操縱輿論介選：2026後恐更加激烈

