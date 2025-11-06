96萬YouTuber爆中國人在韓活摘器官 「37具遺體僅剩下半身」警方要查了

YouTuber大寶醬（デボちゃん）擁有96萬粉絲。（圖／翻攝自韓国人先生デボちゃんYouTube）





擁有96萬粉絲的YouTuber大寶醬（デボちゃん）經常於頻道更新日本人和韓國人的日常差異影片，卻沒想到今年10月發布的影片中，稱有許多中國人在韓國強摘器官，甚至明確表明發現了37具僅剩下半身的遺體，該影片除了網友熱議，連韓國警方都關注，昨（5日）大寶醬上傳影片道歉，接下來將到韓國接受警方調查。

大寶醬上月22日更新一則影片，談及近日有許多中國人以免簽方式進入韓國後，爆發了涉及器官買賣的殺人案件，更直指：「韓國國內發現了37具只剩下半身的遺體，尚未公開且調查中的案就多達150起以上」瞬間引發關注。

該言論被韓國警方關注後，首爾警察廳數位網路調查隊昨日也對大寶醬展開調查，並表明大寶醬的影片內容煽動不安情緒導致社會混亂，嚴重影響了國際形象。

雖然大寶醬是在日本發布影片，但韓國法律採取「屬人主義」，因此韓國警方如今也採取調查，來釐清大寶醬所言真偽，並依據相關法律來進行判處。

大寶醬昨日更新影片，表達自己將到韓國接受警方調查，並對於自己的言論道歉，未來也會謹慎自己的用字遣詞，也強調自己並非想要毀壞國際形象，只是想讓大眾知道，韓國開放中國人免簽入境後，治安變差、犯罪率變高的事實。

