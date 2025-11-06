96萬YTR爆「中國客在韓活摘器官」！37具遺體只剩下半身 下場慘了

娛樂中心／許智超報導

大寶醬稱最近有許多中國人在韓國「強摘器官」，引發網友恐慌。（圖／翻攝自韓国人先生デボちゃんYouTube頻道）

出身韓國的一名YouTuber目前在日本以「大寶醬」（デボちゃん）名義活動，頻道擁有超過96萬名粉絲。然而，他10月底發了一支影片，稱最近有許多中國人在韓國「強摘器官」，甚至還發現37具只剩下半身的遺體，導致影片曝光後，許多網友都表示不敢去韓國玩。對此，大寶醬昨（5）日發出道歉影片，坦承將回韓國接受警方調查，也強調自己往後會更謹慎發言。

大寶醬於上個月22日發布影片，聲稱最近有不少中國以免簽的方式進入韓國，卻因此爆發多起殺人事件，甚至還有器官買賣的問題，「韓國國內發現了37具只剩下半身的遺體，尚未公開且調查中的案就多達150起以上」，影片一出立刻引發網友熱議，讓許多人直呼「不敢去韓國了！」

「大寶醬」5日發出道歉影片，坦承將回韓國接受警方調查。（圖／翻攝自韓国人先生デボちゃんYouTube頻道）

大寶醬此舉也引起韓國警方注意，綜合外媒報導，韓國警方5日表示，首爾警察廳數位網路調查隊已採取措施，對該名YouTuber展開調查。警察廳也指出，這種行為被視為重大犯罪，該影片煽動一般國民的不安情緒，造成社會混亂，並傷害韓國的國際形象，將在確認事實關係後，依據相關法律採取措施。

報導指出，韓國警方正著手確認大寶醬的國籍與所在地資訊，掌握詳情後可能會依違反《電信基本法》第47條第2項之內容向大寶醬提起懲處，尤其韓國法律為「屬人主義」，即便大寶醬身在海外發布影片也難逃韓國法網。

大寶醬則在日前上傳新影片，提到他將前往韓國接受警方調查，往後會更小心發言，慎重選擇用字遣詞並拍攝影片，但他也強調自己不是要散播假消息或傷害韓國的形象，而是想證明開放中國人免簽入境韓國後，治安變差、犯罪率變高的現象，同時替自己喊冤，稱「這些資訊都是真的啊，我不是有給大家看證據？」不過他目前已刪除任何有可能引發爭議的影片，包含辱罵韓國總統。針對大寶醬提到的證據，韓媒經查證指出，所謂的「證據」只是某位自稱是檢察官網友的說法。

