96％民眾願配合減塑 環團籲國家景區2030年起禁一次性製品

國家公園、國家森林遊樂區是許多國人享受自然的好去處，但環團調查發現，因國家景區未納為購物用塑膠袋的限制使用對象，仍有店家免費提供，還有旅宿業者陳列一次性旅宿備品，但高達96％受訪民眾表示願意配合更嚴格減塑措施，呼籲國家景區率先落實餐飲內用全面使用環保餐具，並於2030年起，禁止非必要一次性製品的採購、販售與利用。

自然保育與環境資訊基金會進行國家景區減塑調查，收集351份有效問卷，調查地點涵蓋國家公園／國家自然公園10處、國家森林遊樂區19處，共29處，今日舉辦記者會公布調查結果。

調查顯示，224則住宿旅客回報中，有7％、17則反映旅宿業者於房內陳列一次性旅宿備品。另外，由於法規未將國家景區販賣部納入購物用塑膠袋的限制使用對象，14％填答者回報景區販賣部免費提供購物用塑膠袋。

自然保育與環境資訊基金會指出，國家公園、國家森林遊樂區生態豐富，肩負保育台灣原生動植物及環境教育重責大任，在園區內推行更嚴謹的減塑有其必要性，高達96％受訪者也表示願意配合更嚴格減塑措施，呼籲國家公園、國家森林遊樂區應於2030年起，禁止非必要一次性製品的採購、販售與利用，包含購物用塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯、瓶裝水、旅宿備品等。

自然保育與環境資訊基金會也提到，國家景區應率先於景區範圍內落實餐飲內用全面使用環保餐具，既可顧及遊客健康，亦能減少垃圾處理負擔，創造雙贏。

針對飲用水來源，自然保育與環境資訊基金會表示，高達92％民眾填答者表示願意使用飲水機，但實地走訪發現，有些服務站受限於沒有自來水管線等因素，無法裝設落地型飲水機，建議可評估設置桌上型或桶裝型飲水機，並於園區地圖或指標補上飲水機相關標示指引，讓無塑飲水更加友善便民。

