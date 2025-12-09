97歲摘國家文藝獎 李再鈐笑稱靠「老天爺給的長壽」

國藝會9日公布2025年國家文藝獎得主，美術類由97歲藝術家李再鈐奪下。他打趣地感謝老天爺讓他活得夠久才終於得獎。同樣獲得國家文藝獎肯定的國寶級歌仔戲花旦王金櫻也雀躍地表示「很感恩」。建築家簡學義則強調是公共建築與文化價值獲得肯定。

今年的國家文藝獎美術類頒給高齡97歲的藝術家李再鈐，肯定他長期堅持創作、融合西方極簡主義與東方本質思維，開創獨特美學向度，作品深具啟發性。

李再鈐接受媒體電話訪問時坦言自己原本對獲獎「很絕望」，因為過去曾2度被推舉卻落空，這次出乎意料。他還打趣地說，幸好自己「活得更久」。李再鈐：『(原音)就是覺得這個獎來得太晚了，我覺得老天給我一個很長的壽命，我到今天...我等到這個獎，當然很高興。』

李再鈐今年4月才在國立歷史博物館舉辦首次個展，雖然不少人鼓勵他後年再辦，但他一切隨緣。不過，他透露自己正計畫出版個人雕塑作品集，希望留下更多創作痕跡。

國寶級的歌仔戲花旦王金櫻也是今年國家文藝獎得主，獲知自己得獎，她直說「很感恩」，讓她更有動力繼續投入歌仔戲的傳承以及古早劇本的重新編寫，希望讓更多人了解並活用，才不至於失傳。



國寶級的歌仔戲花旦王金櫻是新科國家文藝獎表演藝術類得主。(王金櫻提供)

今年建築類得主頒給建築家簡學義，他在受訪時表示，自己長期投入公共工程，例如國家人權博物館景美人權園區紀念碑優化、社會住宅等，涉及公共性、社會性與文化性。他認為這不是個人榮耀，而是代表國家對公共建築與文化價值的肯定，無論得不得獎，都不會改變他多年來秉持的精神。



建築家簡學義認為獲頒國家文藝獎不是個人榮耀，而是代表國家對公共建築與文化價值的肯定。(簡學義提供)