97萬團費打水漂 ! 日本東北團突取消 旅行社藉口竟是「有熊出沒」
[Newtalk新聞] 基隆市近日爆發旅行社詐騙案件，多名民眾日前向警方報案，指控一名自稱「耐斯旅行社」的蕭姓女子，以長期招攬旅遊團取得信任，卻在出團前一天以「日本有熊出沒」為由臨時取消行程，導致受害者損失近百萬元。
受害者共 26 人，主要為基隆市退休民眾，其中包括退休消防局長、副總隊長及前市議員等人。原訂 11 月 7 日前往日本東北旅遊的團費，總計達 97 萬 5,000 元，受害者自今年 6 月起先繳交每人 2 萬元訂金，8 月即將全額繳清。民眾原本期待泡溫泉、賞景旅遊，卻在出發前一晚被告知行程取消。
受害民眾表示，過程中完全沒有預警，直到出團前七、八天仍對旅行社保持信任，「她來基隆吃飯時，我們還跟她提了一下，怎麼沒有開說明會，她說這個時候還有人開說明會喔。」然而，民眾事後查證發現，旅行社根本未訂任何機票，蕭女先是以「日本有熊出沒」為由取消行程，隔日又改口稱「機票超賣，可賠 50% 違約金」，疑似企圖拖延退費並博取信任。
基隆市議員鄭文婷指出，蕭女過去在基隆旅遊界頗為活躍，曾多次招攬民眾參加行程，這次事件讓許多受害者措手不及，眾人最終決定集體報案。警方已於 21 日受理案件，並將依詐欺罪方向偵辦。受害民眾表示，唯一期望是旅行社能出面負責，將屬於自己的費用退還。
