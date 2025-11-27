97％森林火災人為因素 陳亭妃要求建立完整應變SOP 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院經濟委員會今（27）日審議《森林法》修正草案，民進黨立委陳亭妃指出，本次修法廣受社會關注，尤其涉及「世代居住在林地」民眾的權益問題。她表示，過去因缺乏資料或航測影像模糊，許多家庭難以證明世居事實，農業部應在公務員不違法的前提下，研擬更務實、有彈性的認定方式，讓制度能更貼近生活情況。

陳亭妃說，目前可採信的航測圖多來自民國65至71年間，但受限於當時技術，影像模糊且不完整；早期亦無水電等使用紀錄可供佐證，加上不少長者已過世，使得人證與物證皆難取得。

陳亭妃說，然而地方里長、住戶往往能清楚指出某家族的世居事實，顯示現行制度需調整。對此，農業部長承諾將在不違反法令的前提下，檢討更彈性的證明方式並加強與地方溝通。

在森林保護部分，陳亭妃指出，台南擁有逾4萬公頃國有林地，是重要的生態資源，但目前罰則不足以有效遏阻破壞行為。她提到，97％的森林火災皆為人為因素，本次修法與審議目的，就是要讓主管機關擁有更多執法工具，避免惡意破壞不斷重演。

陳亭妃並要求建立完整的森林火災應變SOP，強調除宣導外，更需結合取水點、蓄水池、消防救援路線規劃與跨部會動員機制，避免森林大火延燒多日無法控制。

陳亭妃最後表示，本次森林法修法是為強化主管機關的法制基礎與執法工具，同時在不讓公務員面臨違法風險的前提下，保障真正長期耕作或居住民眾的權益。她呼籲農業部儘速提出具體執行方案，並加強跨部會協作，以全面提升我國森林保護能力。

