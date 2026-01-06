98人起訴、涉案數十億! 「索馬利亞」詐騙風暴壓頂 美明州州長華茲退選

曾於 2024 年代表民主黨角逐白宮、擔任副總統候選人的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），5 日突然宣布不再尋求第三任州長任期。 圖：翻攝華茲臉書

[Newtalk新聞] 曾於 2024 年代表民主黨角逐白宮、擔任副總統候選人的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），5 日突然宣布不再尋求第三任州長任期。此一震撼政壇的決定，正值聯邦政府與共和黨連番砲轟明州社福與托兒補助「索馬利亞」式詐欺案之際，也為 2026 年州長選舉投下高度不確定變數。

華茲約 4 個月前才正式宣布競選連任，卻在最新聲明中坦言，明尼蘇達州經歷了「極其艱難的一年」，他已無法投入贏得選戰所需的全部精力，儘管對原本的勝選前景仍具信心。他並直指當前政治氛圍惡化，批評總統川普及其盟友「試圖讓這個州變得更加冷酷與刻薄」，並指責聯邦政府扣留社福資金、刻意挑動社會對立。

廣告 廣告

華茲約四個月前才正式宣布競選連任，卻在最新聲明中坦言，明尼蘇達州經歷了「極其艱難的一年」，他已無法投入贏得選戰所需的全部精力，儘管對原本的勝選前景仍具信心。圖:翻攝自X帳號@TheDemocrats

華茲的退選，發生在明州社福詐欺案持續延燒之際。該案被視為美國歷來涉及新冠疫情補助規模最大的詐欺案件之一，檢方已起訴 98 人，其中 85 人為索馬利亞裔。涉案金額根據《明尼蘇達星報》引述法院紀錄，超過 2 億美元，但川普及部分共和黨人士則宣稱實際金額高達數十億美金。

案件核心之一，是非營利組織「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）濫用聯邦兒童營養計畫資金。首批 47 名被告於 2022 年遭起訴，部分被告被控利用不法所得購買豪車、房產、珠寶並出國旅遊。詐欺行為亦涉及托兒所、住房補助、醫療補助（Medicaid）等多項社福計畫。

共和黨掌握大量被告定罪紀錄，並持續將矛頭指向華茲，指控其對詐欺問題反應遲緩、監督失職。眾院監督委員會主席柯默（James Comer）已安排聽證會，邀請華茲於 2 月出席說明，但華茲尚未回覆是否應邀。

非營利組織「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）前執行主任艾米·博克。 圖:翻攝自X帳號@Alfaking009

與此同時，爭議更延燒至外交層面。美國衛生與公眾服務部（HHS）一名高級官員披露，索馬利亞常駐聯合國代表、現任安理會主席阿布卡爾・達希爾・奧斯曼，曾與一家涉入醫療補助詐欺的俄亥俄州家庭醫療機構存在關聯。公開紀錄顯示，奧斯曼曾在該公司擔任高層職務，任期甚至與其外交職務重疊。奧斯曼目前尚未對相關指控回應。

在政治層面，華茲的退場迅速引發接班布局。民主黨內部已開始評估替代人選，聯邦參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）被點名可能投入選戰，但尚未正式表態。共和黨方面則呈現「參選爆炸」態勢，已有約 12 人宣布角逐州長，包括川普堅定支持者、MyPillow 創辦人林德爾（Mike Lindell），以及明州眾議會議長德穆斯（Lisa Demuth）等人。

政治觀察人士指出，儘管明尼蘇達州長期偏向民主黨，但川普在 2024 年大選中已顯著縮小差距，民主黨優勢從過去約 8 個百分點收斂至不到 5 個百分點。隨著華茲棄選、詐欺爭議未歇，2026 年明州州長選舉勢將成為全美最受關注的州級政治戰場之一。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….