98分變82分！台南國小家長控竄改成績 校方反應曝光

台南市某國小日前爆發期中考成績爭議，一名家長指控就讀小一的兒子數學期中考從98分遭校方竄改成82分，在臉書發文質疑校方說謊、藏匿考卷。該校校長對此在網路上詳細說明事件經過，強調家長說法偏離事實，並前往派出所提告誹謗，捍衛校方與教師名譽。

該名家長14日在臉書貼文表示，兒子期中考考卷訂正後全部被校方收回，兒子在聯絡本上寫了98分。然而轉學到新學校後，校方告知數學期中考成績登記分數是82分，與聯絡簿自填的98分相差16分。家長質疑原學校老師竄改分數並藏匿考卷，後來想透過原就讀學校某位主任向老師拿回考卷，卻被告知「已經給了」，進一步詢問分數時，被告知依「轉學生機制」不能在原學校問成績。

家長的貼文一出，掀起網友熱議，有網友建議「直接投訴教育局」、「為什麼家長不能詢問分數，老師是什麼心態？」。

針對家長的指控，該校校長在臉書上貼出6點說明回應。校長指出，期中考當天檢討訂正考卷後，級任老師請學生自行在聯絡簿上寫分數，有2位同學看見該生確實考82分，該生卻自填98分。級任老師在查閱該生記錄的聯絡簿事項逐一打勾時，只有98分這一欄未打勾，表示老師存疑。校長強調，此次數學試卷難度偏難，沒有人滿分，能考98分等於只錯一題，老師印象深刻，高分名單內沒有該生。

關於家長指控「考卷失蹤」部分，校長表示，同年級有學生因腸病毒請假，因此考卷訂正後就收回，避免洩題給補考生。由於該生準備轉學，老師將他的國語、數學考卷都放在學生個人籃子內，10日由仍在該校就讀的姊姊帶走，「確定已發還給家長」。

對於家長指控因「轉學生機制」不能問成績一事，校長解釋，家長所詢問的主任屬於非管學生成績業務的行政人員，老師未予告知，從未說出「轉學生機制」一詞。

校長表示，看到該家長貼文指控校方欺騙、說謊涉及誹謗，且與事實偏離，該家長有他的電話，卻沒有直接和他及級任老師聯繫。他認為必須捍衛校方和老師的名譽，15日晚間前往學校附近派出所提告誹謗。警方已經受理報案，將針對相差16分的考卷疑雲展開調查，釐清分數落差原因。

台南市教育局表示，有關該國小家長反映學校段考成績登載疑義，將請校方進一步了解事情始末並向家長說明，以釐清相關疑義，也希望家長可以與校方理性溝通，共同維護學校及親師生權益。

