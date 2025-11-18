98分變82分 家長發文控校方竄改引熱議！校長報警怒告誹謗

家長質疑孩子的期中考數學成績遭校方竄改，於臉書發文砲轟。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 台南市一名家長在臉書發文，唸小一的兒子數學期中考從98分，遭校方竄改成82分，指控校方說謊並將兒子轉學，引發網友議論，對此校長在臉書還原事件經過並逐一解釋，甚至報警提告妨害名譽。

家長臉書發文指出，小學1年級的兒子班級期中考數學考卷發下來，交給大家訂正後收回，男童在聯絡本寫上98分，結果轉學到新學校，校方告知期中考登記分數是82分，家長質疑分數差16分，原學校老師疑竄改分數，要拿回考卷卻被告知依「轉學生機制」不能在原學校問成績。

家長隨即怒轟校方「會說謊還會造謠」、「超會顛倒是非」，更引來諸多網友力挺「直接投訴教育局」、「爲什麼家長不能詢問分數，老師是什麼心態？」

針對家長的貼文，該校校長於臉書還原事件經過，當天課堂上檢討考卷後，就請學生將分數寫在聯絡簿上，男童寫了98分，但有2名同學看到男童考卷分數僅80多分；「考卷失蹤」部分，是同年級有學生腸病毒請假，發下訂正後收回，避免有洩題給補考生疑慮。

至於家長指控「轉學生機制不能問成績」一事，主任因屬於非業務相關行政人員，老師才未告知，且從未說出這句話。校長強調，家長有老師與校長電話，卻未與老師聯繫就發文砲轟，15日晚間報警提告誹謗，警方也受理報案展開調查。

