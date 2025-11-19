98分變82分？警接罕見報案 要查小一生數學成績

台南一間國小，因為小孩考卷分數問題爆發糾紛。（圖／東森新聞）





也是校園內的罕見現象！警方接到罕見的報案，台南一名家長認為小一兒子，數學期中考拿98分，聯絡簿上學生也填了98分，老師沒有修改，但是學校系統只登錄82分，家長po網指控導師塗改分數還藏考卷，校長能力不足，讓校長氣的提告誹謗，家長則說講的是事實不怕被告，現在警方要調查這名小一生，數學到底考了幾分。

家長拿出小一生的聯絡簿，描述整個事件過程，指周五老師發期中考數學考卷，給學生訂正，同時要學生把分數填上聯絡簿，因為有學生腸病毒缺課要補考，所以考卷收回，由於爸爸在學校陪讀，雖然不能看考卷，但是小孩有說考98分，聯絡簿上也是填98分，但是後來卻發現學校系統登錄，數學是考82分足足少了16分。

當事家長：「分數對我們來講不是問題，因為我孩子我也沒看到考卷，我孩子跟我比讚說他考98，我也不太知道他是不是真的，問題是現在分數跟那個有落差，我們就要看考卷來找真相，我們要的是這樣子，學校反應早就給你們什麼樣，都一直用推托的方式。」

校方說在學生轉學時，老師很確定把國語數學考卷，放在籃子由學生拿走，但是家長說只收到國語沒有數學考卷，家長po文指老師會說謊還會造謠，超會顛倒是非，校長能力不足等，校長氣的提告家長誹謗。

當事校長：「小朋友寫98分，其實我們也不知道他為什麼寫98分，而且這98分老師是沒有檢查的，他留就是說校長能力不足，或者有這種校長，學校就會不好之類的。」

當事家長：「收到這個被告的訊息之後，你們當下是我們覺得是很驚訝，我們講的全部是事實，到目前為止我太太的文，我們都沒有下來，因為是真相、真相就不怕被檢驗，我們闡述的是事實，也沒有指名道姓。」

教育局希望校方和家長能再次溝通，其實家長和校方之間彼此不和，小一數學考卷到底考幾分，讓彼此間的衝突搬上枱面。

