98%業者已導入，產業進入AI實戰年

（台北訊，2026/01/02)

台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)今日發布「2026數位行銷AI應用現況與展望」調查報告，結果顯示，台灣數位行銷產業AI導入程度呈現多元化發展，超過98%的企業至少已進入AI探索或實驗階段，顯示AI已成為產業營運重點。

然而，調查同時發現，產業呈現明顯的「兩速導入(Two-Speed Adoption)」現象，規模資源較大的公司不僅有較高金額的預算投入，更已進入建立流程的應用階段，但也有不少公司仍停留在探索與試點，尚未正式納入核心作業流程。

「在 AI帶來產業劇變與機會，營運挑戰更為複雜，我們正進入一個關鍵轉折點，未來將更需要創意與想像力來因應。」DMA理事長、貝立德總經理王冠翔指出，因應這波科技浪潮帶來的轉型需求，協會由代理商組召集人、喬商廣告總經理劉訓廷與應用組召集人、第一電商執行董事謝佩芳共同發起，針對160家會員公司進行問卷調查並舉辦討論會，提出此份報告，以協助行銷產業相關公司與品牌企業制定未來AI策略。

「產業關注焦點從單純的工具採用，正式轉移至「應用場景落地」與「數據基礎設施治理」，2026年已不再是AI的『試用年』，而是『實戰年』！」。王冠翔表示，DMA將持續扮演賦能平台，協助會員從單打獨鬥轉向生態系共創，攜手運用AI為台灣數位行銷產業創造不可替代的新價值。

效率提升爲主要驅動力

調查指出，在各類AI工具中，不意外地，內容創作工具(如ChatGPT、Gemini、Claude、Jasper、Copy.ai等)的採用率最高，92%的企業已至少進入正式使用或試用階段。圖像生成工具和數據分析工具緊隨其後，使用率分別達76%和74%。超過94%的受訪企業認為，AI工具帶來至少10%以上的效率提升，其中41%的企業認為效率提升達31-50%，19%認為提升超過50%。

DMA會員公司認為，AI帶來最大的效益在於「提升內容創作效率與品質」(80%)以及「降低人力成本」(59%)，顯示AI導入的首要價值仍集中於效率與成本結構的改善。此外，「提供更精準的數據分析與洞察」(57%)與「更快速回應市場需求」(52%)亦被視為關鍵機會點。而「技術更新速度太快」(46%)與「資料安全與隱私」(44%)則是台灣數位行銷業者認為現階段導入AI應用時，面臨的最大挑戰。

三大業務組別發展差異顯著

依DMA所涵蓋的代理商組、應用組與媒體組三大組別狀況分析，發現因業務重點不同，發展程度存在顯著差異。媒體組在AI導入上表現最成熟，38%已達結構化導入或成熟期階段；甚至54.6%每月投入10萬元以上預算，展現媒體平台業務對AI技術的高依賴度。

代理商組則有70%處於初期導入或探索期，僅26%達到結構化或成熟階段，顯示代理商在AI導入上節奏相對保守，可能與需同時顧及多元客戶需求與客戶端接受度有關。應用組雖然整體規模較小，但已有43%進入結構化或成熟階段，顯示應用端會員公司本身業務偏重技術應用，對AI發展的關注度與掌握度高。

客戶接受度提高但要求透明度與合規性

針對使用AI生成內容，調查顯示客戶的反應態度謹慎但正面，在客戶關切的AI應用疑慮中，主要集中於「內容原創與版權」(73%)、「品質穩定性與一致性」(46%)、「資料安全與隱私」(44%)三個面向，有極高比例的客戶要求透明度與合規性，顯示業者必須在內容生產流程中確認版權審核和來源追溯，以降低法律風險。這顯示行銷業者應用AI時，不能只是考量合規要求與成本負擔，必須將AI治理視為競爭優勢。

在人才能力需求方面，「持續學習與適應力」(69%)、「策略思考與創意力」(65%)、「跨領域整合」(63%)成為最重要的核心能力，顯示隨著工具的日漸便利化，行銷人員所需的核心能力正在從執行性技能轉向高階的戰略與治理能力，組織內管理的重點，也從AI個人效率提升，轉向組織流程與革新。

2026展望：從效率工具邁向責任實踐

展望2026年，DMA提出三大策略建議：首先，AI 已經能穩定產出 60 分的內容，這使得單純的「執行力」不再具備溢價空間 ，AI帶來的最大商業價值不是效率，而是「結構性降低試錯成本」，行銷業者的服務價值，未來在植基於建立風險共管與決策責任框架。其次，必須培養複合型人才，深化應用場景，讓AI應用從「多點試用」轉向「場景深耕」。第三，推動組織賦能、建立一致性的人機協作流程，將AI應用正式納入SOP與責任制度中。

「AI 會讓正確答案變得廉價，但會讓『願意為選擇負責、並能降低試錯成本的人與公司』變得更稀缺。」理事長王冠翔指出，AI時代下，行銷產業的企業競爭力的關鍵不在於誰更會或更快使用AI工具，而是在於建立順暢、高效的人機協作模式，進而有策略地轉化為高品質、符合品牌調性的AI產出成果，並對最終成果與風險承擔明確責任，創造難以取代的服務價值 。

【關於DMA協會】

創始於2005年，為台灣地區具規模與影響⼒的數位⾏銷相關協會，現有團體會員共160家。因應會務所需，會員依會員公司業務內容，分成三大產業組別，包括「媒體組」、「代理商組」及「應用組」，同時也設立「產業研究」、「政策溝通」、「新創推動」、「跨境交流」與「數位奇點獎」五大功能小組，定期出版產業研究報告、舉辦會員爐邊交流會、專業論壇、海外參訪等活動。

【新聞聯絡人】

DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會

TEL：(02) 6613-0056

秘書長盧諭緯：lu@dma.org.tw