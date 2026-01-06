98歲阿公急凍中迷路 警靠「老舊名片」助團圓





全台進入「急凍模式」！受強烈大陸冷氣團影響，台中地區體感溫度下探 5 度。在寒風刺骨的清晨，龍井區一名高齡 98 歲的王姓老翁獨自外出散步後迷失方向，在低溫中徘徊。所幸烏日分局員警憑藉一張皺褶的名片，細心抽絲剝繭，最終成功連繫家屬，讓老翁在冰冷冬日中平安返家。

烏日分局犁份派出所於日前清晨 6時45分接獲民眾報案，稱龍井區遊園南路上有一名長者需協助。員警發現王姓老翁因年事已高、聽力不佳且說話含糊，雖能勉強報出姓名，卻對住址與家人聯繫方式一片茫然。

面對長者在寒風中凍得顫抖，員警趕緊帶回派出所遞上溫水，一邊安撫其情緒，一邊仔細檢視其隨身物品，最後在口袋發現一張佈滿皺褶的老舊名片。雖然這並非家屬名片，但員警不願放棄任何希望，撥打電話詢問，聯繫上一名男子，對方驚訝表示：「這是我好朋友的父親！」這才讓尋人任務燃起曙光，順利通知老翁的兒子趕往派出所。

王翁兒子趕到派出所後激動不已，他向警方表示，父親雖已 98 歲高齡仍有晨運習慣，平日為了防範父親走失，都會在口袋塞入名片，但父親常因不習慣而隨手丟棄。沒想到這次父親竟保留了好友的名片，感謝員警熱心積極連繫，才讓父親平安返家。對警方及熱心民眾的及時援助，致上最深切的感激。

烏日分局長劉雲鵬提醒，近期日夜的變化劇烈，注意照料家中長者及心血管疾病家屬，外出務必注意保暖。另建議，家中如有走失之虞的親人或記憶力減退的長輩，可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上愛心手鍊防止走失，讓員警能幫助長者在最短時間內平安返家。

